Irán presenta una queja a la FIFA por las restricciones para viajar por Estados Unidos

Las condiciones en las que Irán está disputando el Mundial 2026 son difícilmente compatibles con los principios de igualdad que deben existir en una competición de este calado. Y es que la selección iraní se ha visto obligada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington. De esta forma, cada vez que juegan un partido deben viajar, con un permiso especial, el mismo día del partido y salir de territorio estadounidense una vez acabado el mismo. Es lo que hicieron en su primer partido ante Nueva Zelanda: volaron hasta Los Ángeles y, tras empatar ante el combinado oceánico (2-2), abandonaron Estados Unidos en un vuelo con destino a Tijuana.

Su segundo partido será el domingo 21 de junio, otra vez en Los Ángeles, ante Bélgica. La Federación Iraní de Fútbol (FFI) anunció este viernes que ha presentado una queja ante la FIFA por las restricciones que sufre para poder viajar a Estados Unidos antes de cada partido.

"La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar a la preparación técnica de los equipos", señala la FFI en un comunicado.

"En consecuencia, la Federación, al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA a través de los canales oficiales", detalla la Federación Iraní de Fútbol.

Infantino: "Estoy muy feliz de ver a Irán en el Mundial"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró el pasado martes se siente "muy feliz" al ver a la selección de Irán en el Mundial 2026 y destacó que su primer encuentro ante Nueva Zelanda forma parte "de la historia" de esta edición. El máximo dirigente del fútbol mundial bajó al vestuario de Irán y felicitó a los jugadores persas tras su debut ante Nueva Zelanda.

"Enhorabuena a todos. Estoy muy contento de veros aquí y de que hayáis jugado", les espetó Infantino a los jugadores iraníes.

El presidente de la FIFA estuvo presente en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) para ver el partido entre Irán y Nueva Zelanda.

"De nuevo, un estadio lleno en Los Ángeles, unos 70.000 espectadores. Un partido precioso y emocionante. El partido entre Irán y Nueva Zelanda, 2-2 al final, grandes momentos y goles. Estaba muy, muy contento de ver al equipo iraní jugar en el Mundial 2026. Esto es parte de la historia de este Mundial y apreciamos mucho a la selección de Irán", señaló Infantino.

Irán cerrará la fase de grupos contra Egipto en Seattle el día 27 de junio y, salvo un cambio que no se prevé por parte del Gobierno de los Estados Unidos, deberán volar el mismo día del partido y abandonar territorio estadounidense tras el encuentro.