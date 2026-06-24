El divertido vídeo del hermano de Lamine Yamal intentando jugar al golf que arrasa en redes

Lamine Yamal acostumbra a compartir en redes sociales muchos momentos junto a su familia, una de las facetas más importantes de su vida fuera de los terrenos de juego. Entre todos ellos destaca siempre su hermano pequeño, Keyne, que se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los seguidores del futbolista del Barcelona.

Ahora, el pequeño de tres años vuelve a ser protagonista gracias a un vídeo en plena Copa del Mundo en Estados Unidos que se ha hecho viral en las últimas horas y que ha provocado miles de reacciones por su espontaneidad.

Un palo más grande que él

En las imágenes se puede ver a Keyne en un campo de prácticas de golf intentando golpear una bola con un palo prácticamente más grande que él. Tras varios intentos sin éxito, la frustración se apodera del pequeño, que decide resolver el problema de la forma más directa posible: coger la pelota con la mano y lanzarla al césped. Lo mejor, sin embargo... estaba por llegar.

Después de lanzar la bola, Keyne sale corriendo hacia ella con entusiasmo, pero acaba tropezando y cayendo al suelo. La escena provoca las risas de quienes le acompañan, aunque el pequeño demuestra una capacidad de recuperación inmediata y, sin perder ni un segundo, se levanta y vuelve a correr como si nada hubiera ocurrido.

Un fenómeno en redes sociales

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios en muy poco tiempo. Muchos usuarios han destacado la naturalidad, simpatía y espontaneidad del hermano de Lamine Yamal, que ya se había ganado el cariño de los aficionados gracias a otras apariciones junto al internacional español.

La complicidad entre ambos hermanos ha quedado reflejada en numerosas publicaciones compartidas por el propio futbolista del Barça durante los últimos años.

El apoyo más especial para Lamine

Mientras Keyne sigue conquistando las redes, Lamine Yamal continúa centrado en el Mundial de 2026. El atacante español fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de España ante Arabia Saudí y volverá a ser una de las principales amenazas de la Roja en el decisivo encuentro frente a Uruguay.

Y, como siempre, contará con el apoyo incondicional de una familia que sigue siendo uno de sus grandes pilares dentro y fuera del fútbol.

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