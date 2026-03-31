Infantino, tajante sobre la participación de Irán en el Mundial: "No hay plan B, C o D"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está presionando para que Irán participe en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a pesar del conflicto bélico con los coanfitriones estadounidenses y con Israel. Asegura además que no existe "plan B, C o D" para que otra selección ocupe su lugar.

"Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero", declaró en una entrevista a la cadena mexicana N+ Univision.

"Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero"

Debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio, la selección nacional de Irán no quiere disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, como estaba previsto, sino en México. No está claro si la FIFA puede o está dispuesta a aceptar esta solicitud.

Infantino subrayó que la FIFA quiere garantizar que Irán pueda participar en el Mundial "en las mejores condiciones posibles", aunque reconoció que la situación es "muy complicada". Estados Unidos e Israel llevan atacando a Irán desde finales de febrero, mientras que Irán está llevando a cabo ataques de represalia en países vecinos.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ha declarado recientemente que el equipo boicotea a Estados Unidos, pero no al Mundial, sin dar más detalles, según la agencia de noticias estatal IRNA.

Fase de grupos en suelo estadounidense

La presencia de la selección de fútbol de Irán en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue siendo el principal rompecabezas y preocupación para la FIFA a menos de tres meses para el comienzo de la cita más esperada para millones de aficionados a este deporte.

El Mundial arrancará el 11 de junio y todavía se desconoce si Irán participará y, de hacerlo, dónde jugará sus partidos. A priori sus tres partidos del Grupo G, frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, están programados para disputarse en territorio estadounidense, pero Donald Trump ya dejó claro que no podía garantizar la seguridad de la delegación iraní.

En pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, la cuestión es una auténtica patata caliente para el organismo presidido por Infantino. Hace unos días se daba casi por segura la no participación de Irán en el Mundial, pero el combinado iraní aclaró la semana pasada que "nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial".

Quieren jugar sus partidos en México

Lo que ahora mismo parece muy complicado es que Irán pueda jugar dentro de tres meses en suelo estadounidense y sus partidos están programados para disputarse en California y Seattle. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, señaló que, tras las palabras de Trump, lo único descartado es que pongan un pie en Estados Unidos.

"Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, desde luego no viajaremos a Estados Unidos", señaló Mehdi Taj el lunes en una publicación en la cuenta X de la embajada iraní en México.

"Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", añadió el presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

¿Qué dijo Trump sobre la participación de Irán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a la delegación iraní no acudir al Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, "por su propia seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió Donald Trump en la red Truth Social.

La selección iraní de fútbol está encuadrada en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y su debut en la Copa del Mundo está fijado para el martes 16 de junio ante Nueva Zelanda en Estadio SoFi, Inglewood (California).

Su segundo partido sería ante Bélgica el 21 de junio en el mismo escenario; mientras que su tercer partido de la fase de grupos se jugaría el sábado 27 de junio ante Egipto, en el Lumen Field de Seattle.

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