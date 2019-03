Infantino quiere abrir en dos meses la selección de las candidaturas del Mundial 2026

Gianni Infantino considera que el proceso de candidaturas para el Mundial de 2026, cuya sede será elegida por el Congreso y no por el Comité Ejecutivo como se ha hecho hasta ahora, debería empezar dentro de un par de meses.

La idea de iniciar la tramitación, que debía haber empezado en 2015 y se retrasó por la situación que ha vivido la FIFA desde mayo ante el escándalo de corrupción, fue una de las expresadas este lunes por Infantino, que vivió su primer día como presidente en la sede de la misma.

"Creo que necesitamos lanzar el proceso en los próximos dos meses, probablemente antes del Congreso de mayo", comentó Infantino.

No preside la FIFA por dinero

Infantino, que tuvo un estreno informal como presidente con la disputa de un amistoso con jugadores en activo y retirados y empleados de la FIFA en las instalaciones de ésta en Zúrich, dijo desconocer cuál va a ser sueldo como presidente, cantidad que con las reformas aprobadas el pasado viernes deberá hacerse pública anualmente.

"No he sido candidato a presidir la FIFA por el dinero. Ya veremos. No he hablado con nadie sobre lo que voy a cobrar, aún no lo sé", comentó el nuevo presidente, que asumió el cargo el día 26 después de 17 años de presidencia del suizo Joseph Blatter.

Convertir a Rusia 2018 y Catar 2022 en los mejores mundiales

Por último, mostró su deseo de que los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 "deben ser los mejores de la historia".