Imanol Alguacil estalla tras la eliminación copera: "El Real Madrid no necesita estas ayudas"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó la eliminación de su equipo en la Copa del Rey ante el Real Madrid y apuntó directamente al arbitraje como uno de los factores decisivos. Según el técnico, el conjunto blanco "ha tenido ayudas" en un ámbito que, asegura, debería ser "neutro". A pesar del resultado, se mostró "orgulloso" con el desempeño de sus jugadores en el Santiago Bernabéu.

"Era fuera de juego (la jugada previa al 3-3 del Real Madrid) y se suelen pitar. No lo han pitado y punto. Nos han eliminado de Copa teniendo ayudas en un apartado en el que pedimos que todo sea neutro. El Real Madrid no necesita estas ayudas porque es un grande. Tengo muy claro que no lo hubieran pitado en el otro lado", afirmó Alguacil en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el coliseo blanco.

"Nadie daba un duro"

El técnico 'txuri urdin' reconoció que la derrota ha dolido especialmente porque el equipo creyó en la remontada cuando pocos lo hacían. "Nadie daba un duro" por ellos, recordó. "No ha podido ser, pero hay veces que te puedes ir orgulloso sin llegar a la final y este es el caso. El equipo ha hecho unas semifinales por encima de lo que muchos pensaban", añadió.

"Siento pena y dolor porque hemos peleado por estar en la final"

Sobre el rival, Alguacil recordó que el Real Madrid ya ha demostrado su capacidad para darle la vuelta a este tipo de situaciones. "Siento pena y dolor porque hemos peleado por estar en la final. Ser capaces de hacer este partido con el equipo como venía tiene mucho mérito. Las noches históricas que se quedan en el recuerdo cuando llegas a la final o ganas títulos, pero esta se queda en mi corazón", confesó.

Con la vista puesta en el resto de la temporada, el entrenador de la Real cree que este tipo de partidos puede ser un impulso para el equipo. "Venimos haciendo una temporada muy buena a partir de la sexta jornada. Hemos hecho algo que nunca había hecho la Real Sociedad como jugar 19 partidos jugándonos muchas cosas", prosiguió, en referencia al exigente calendario y al rendimiento de sus jugadores.

Quiere seguir en la Real

Por último, Imanol fue consultado por su posible renovación y dejó claro su deseo de continuar en el banquillo de Anoeta. "Imanol siempre ha tenido ganas de seguir en este club, y no me va a cambiar la manera de pensar el resultado. Quiero estar aquí muchos años".

