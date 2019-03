La IFAB se reúne para estudiar la implantación del uso del vídeo en el fútbol

La International Football Association Board (IFAB) revisará este sábado las reglas del juego y votará la utilización del vídeo por parte de los árbitros, el mantenimiento del triple castigo o la posibilidad de un cuarto cambio en la prórroga, durante la 130 Reunión General Anual que celebrará en Cardiff.

El nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que el uso del vídeo "será algo inevitable más pronto o más tarde" en Cardiff, donde se desplazó con motivo de la cita de este sábado, en la que se revisarán las recomendaciones hechas por el comité de directores de la IFAB el pasado enero.

La tecnología del vídeo permitiría que el árbitro tenga acceso a las repeticiones instantáneas de las jugadas transmitidas por la televisión; ayudaría a determinar si un balón entró o no en la portería, si salió o no del campo previamente en una jugada que acaba en gol o penalti y concretaría si una falta fue o no dentro del área y tiene que ser sancionada con penalti o con tiro libre.

También puede usarse para aclarar goles o penaltis ocurridos en jugadas dudosas o no vistas por el árbitro, para determinar si hay o no fuera de juego en acciones que concluyen en gol o penalti y para identificar si una jugada fue violenta o no en casos inadvertidos por el colegiado principal.

El orden del día incluye también otros puntos como la posibilidad de acabar con la triple sanción (penalti+expulsión+un partido de suspensión), el uso de los llamados banquillos de castigo, los dispositivos electrónicos de seguimiento del rendimiento y la posibilidad de un cuarto cambio en la prórroga. Toda enmienda a las Reglas de Juego requiere una mayoría de seis de los ocho votos posibles.

La FIFA confirmó que la reunión, que será presidida por el presidente de la Federación Galesa de Fútbol, David Griffiths, debe ratificar la revisión "más profunda" de las Reglas del Juego, para que "tengan un carácter más universal", "un formato más claro y conciso" y "mejoren las estructura, terminología, formulación y coherencia interna del texto".

La revisión de las Reglas de Juego ha durado 18 meses y el proyecto lo ha desarrollado la subcomisión técnica del IFAB, dirigida por el exárbitro inglés David Elleray, con el asesoramiento desde 2014 del panel consultivo futbolístico y el técnico, compuestos por representantes de todo el mundo del fútbol y que se reúnen dos veces al año para debatir sobre aspectos relativos a las Reglas de Juego.

Los miembros del IFAB (las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, así como la FIFA en representación de las 205 asociaciones miembros restantes) se turnan para albergar la AGM de forma rotativa.