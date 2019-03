Ibrahimovic: "Estoy acostumbrado a ganar títulos, no he venido a perder el tiempo"

El sueco Zlatan Ibrahimovic se jugará este domingo ante el Leicester City en Wembley su primera oportunidad para hacerse con un título con el Manchester United en la disputa de la Community Shield, para la que ha declarado que está "acostumbrado a ganar" y que su llegada a Inglaterra no ha sido para "perder el tiempo".

"Estoy acostumbrado a ganar títulos, no he venido aquí a perder el tiempo. Este es el primer trofeo que nos llevaremos a casa. Para mí cada trofeo es muy serio, he conseguido ya 30 títulos y quiero más. No estaré satisfecho hasta que no los tenga todos", explicó el ariete sueco para los medios de su club.

El delantero de 34 años, al que se prevé que Mourinho ponga de inicio, ya ha conquistado títulos en Francia, Holanda, España, Italia y espera añadir Inglaterra a esta larga lista.

Ibrahimovic ha llegado a los 'Red Devils' de la mano de Mourinho a devolver a este club a la primera línea europea tras unos años dubitativos.

El futbolista, que llegó libre del Paris Saint Germain, está encantado de competir para el Manchester, ya que piensa que su filosofía concuerda con la del club inglés.

"He venido aquí para ganar. Creo que la filosofía es la misma para el club, especialmente en un club como este. Están hechos para ganar", finalizó.