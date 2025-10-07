Alcobendas, sede del V Open Internacional de los deportes de contacto

El Pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) será el escenario el próximo sábado 11 de octubre del V Open Internacional de los deportes de contacto, un evento organizado por la World Kickboxing & Karate Association (WKA) -la federación de deportes de contacto más antigua del mundo por la que han pasado luchadores de la talla de Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros- y FUJIMAE -empresa internacional y referente mundial en artes marciales y deportes de contacto, con presencia en todos los continentes-.

El V Open Internacional de los deportes de contacto contará con combates de varias disciplinas como kickboxing, K1, muay thai, No-Gi (BJJ sin kimono) y artes marciales mixtas (MMA). Se estima que 100 clubes procedentes de toda España participarán en el evento.

De esta manera, el Open WKA vuelve a contar con el patrocinio oficial de FUJIMAE, firma internacional catalana pionera en artes marciales y deportes de combate. Con más de 30 años de trayectoria, FUJIMAE ha inspirado y equipado a generaciones de luchadores, desde quienes dan sus primeros pasos en el tatami hasta los campeones que buscan la gloria en el ring.

"Para la WKA es un orgullo contar con el respaldo de FUJIMAE", señala Antonio Ricobaldi, presidente de WKA España.

¿Qué es la WKA?

La World Kickboxing & Karate Association (WKA) nació en Estados Unidos en 1976 -se trata de la federación de deportes de contacto más antigua del mundo-, aunque actualmente tiene sus sedes en Reino Unido y Nueva Zelanda. Su presidente es el británico Dave Sawyer y desarrolla sus actividades en 115 países.

Por la WKA han pasado a lo largo de su historia luchadores de la talla de Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros.

