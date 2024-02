Hervé Renard: "Jugué contra la España de Iniesta y Busquets y hoy tengo la misma sensación"

España sumó anoche otro nuevo título y certificó que a día de hoy son el mejor equipo del mundo. Las de Montse Tomé bailaron a Francia en La Cartuja (2-0) para levantar el primer título de la Nations League e incrementar la leyenda de la mejor generación de la historia del fútbol femenino español. Tras el Mundial del pasado mes de agosto y la Nations League de este miércoles, el próximo reto es lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, nadie duda que son las grandes favoritas.

Los goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey decidieron una final que se jugo al ritmo que impuso la actual campeona del mundo, un juego indetectable para las rivales y ante el que aún no se conoce antídoto. El técnico de la selección femenina de Francia, Hervé Renard, admitió la superioridad de España y admitió que tuvo la misma sensación que cuando se enfrentó a la selección española de Iniesta y Busquets en 2018.

"Tuve la suerte de jugar contra España en 2018 con Marruecos con un centro del campo con Iniesta y Busquets y vuelvo a sentir hoy lo mismo. España tenía mucha intensidad para jugar, pero también mucha agresividad para robar. Teníamos ocho en el área defendiendo y dos de ellas atacando y nos meten el 2-0. El Barça tiene a muchas jugadoras españolas y el Lyon a muchas extranjeras. Además el Barcelona cuenta con una cantera con una calidad, una técnica y un talento pienso que muy difícil de igualar en el mundo", indicó el seleccionador galo.

Hervé Renard no duda en señalar que España "hoy en día es el número uno del mundo".

"Debemos mejorar mucho si queremos competir con las mejores en los Juegos. Hemos subido un escalón llegando a esta final, pero todavía no hemos subido el segundo", recalcó el técnico saboyano.

"Nunca hemos podido poner en peligro a España. Creo que hoy hay un equipo que es número uno mundial por mucho, es mi humilde opinión", afirmó Hervé Renard.

Montse Tomé: "A Francia no le hemos dejado tirar ni una vez"

Por su parte, Montse Tomé, admitió que la España actual tiene "un presente y un futuro muy bueno".

"Tenemos un grupo con experiencia y hace un conjunto con las nuevas, con la juventud. Es una mezcla con energía muy buena, con ambición y con mentalidad ganadora. Parece fácil pero no lo es, a Francia no le hemos dejado tirar ni una vez", destacó la seleccionadora española.

"Es obvio que en septiembre las cosas estaban raras, lo afrontamos e intentamos pensar en fútbol lo antes posible. Ahora es totalmente diferente, estoy tranquila y confiado en el trabajo rodeado de mi gente, que me hace mejor, pero hoy es un día feliz que tenemos que disfrutar", afirmó Montse Tomé.

Jenni Hermoso: "Me he vuelto a demostrar que puedo disfrutar del fútbol"

La delantera Jennifer Hermoso valoró el nuevo título logrado ante Francia y explicó que no es "un premio" sino el resultado de "mucho trabajo".

"Era un buen día para ser la primera vez que se ganara a Francia. Hemos dominado y hemos tenido ocasiones. En la segunda parte hemos perdido un poco el balón, pero también sabemos sufrir. Trabajamos mucho, son muchos entrenamientos. Tenemos que defender un título de campeonas del mundo, es una responsabilidad. Tenemos que dar en cada el partido lo máximo", explicó Jenni Hermoso.

"No es un premio, es mucho trabajo lo que hay detrás, el salir cada día a superarte a ti misma, superar muchas cosas. Hoy me vuelvo a demostrar a mí misma que cada día puedo ser más fuerte, que puedo con todo. Me he vuelto a demostrar que puedo disfrutar con esta camiseta, que puedo disfrutar del fútbol y volver a ser campeona", reconoció la delantera de Tigres.

La jugadora madrileña quiso destacar el legado que está dejando esta selección española.

"Eso es lo más bonito. Es un juego, intentamos hacer disfrutar pero también sabemos que hay gente que va a seguir nuestros pasos y es un orgullo que haya muchas niñas que en el futuro quieran ser campeonas. El futuro va a ser mejor gracias a las generaciones de antes y a la que estamos ahora aquí", indicó Jenni Hermoso.

"Ahora queda algo, jugar unos Juegos Olímpicos y llevarnos una medalla, va a ser nuestra prioridad a partir de ahora, pero tenemos que disfrutar primero mucho de este título. Se me cumple un sueño más gracias a todo lo que he trabajado, merezco vivir cosas así", finalizó la delantera española.

