Un aficionado le pide a Ruibal que se pinte las uñas y el bético le contesta en plena entrevista

El capitán del Betis tuvo que interrumpir por un momento su entrevista para responder a gritos homófobos en Vallecas.

Aitor Ruibal en el partido en Vallecas

Aitor Ruibal en el partido en VallecasEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Real Betis sumó un punto valioso en un escenario siempre exigente como Vallecas. El empate sin goles frente al Rayo por 0-0 permitió al conjunto verdiblanco afianzarse en la sexta posición de LaLiga, zona europea, y dejó buenas sensaciones en el plano defensivo. Así lo destacó Aitor Ruibal, defensa y capitán bético, nada más finalizar el encuentro.

"Sacar un punto fuera siempre es positivo", afirmó Ruibal en Movistar, antes de subrayar el contexto del choque. "Veníamos de perder en casa, queríamos los tres para recuperarnos porque no queremos desengancharnos de arriba, y la sensación es que hemos hecho un buen partido defensivamente. Vallecas es un campo jodido pero estamos contentos por cómo hemos competido", analizó.

El Betis, sólido atrás y ordenado durante los noventa minutos, se marchó satisfecho por la seriedad mostrada ante un rival que aprieta especialmente en su estadio.

Respuesta a un grito homófobo desde la grada

La intervención de Ruibal dejó otro momento llamativo cuando, durante la entrevista, un aficionado le gritó desde la grada: "¡Ruibal, píntate las uñas!". El capitán verdiblanco no esquivó la alusión y replicó con naturalidad: "¡Ale, homófobo! Bueno, da igual, esto me pasa en todos los partidos, no pasa nada...".

Ruibal quiso restar importancia al incidente inmediatamente después, centrando de nuevo la atención en el rendimiento del equipo. El Betis, en plena pugna por consolidar su presencia en Europa, se marcha de Vallecas con un punto trabajado y un capitán que volvió a dar una muestra pública de carácter tanto dentro como fuera del campo.

