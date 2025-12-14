Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Alavés - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

El Madrid visita al Alavés en Mendizorroza en un partido completamente trascendental para la continuidad de Xabi y la lucha por la Liga. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga.

Kylian Mbapp&eacute;

Kylian MbappéEuropa Press

Publicidad

La victoria del Barça ante Osasuna obliga más si cabe al Real Madrid a no volver a fallar en Liga. Los blancos han pinchado en cuatro de sus últimos cinco partidos en la competición doméstica y han dormido este sábado siete puntos por debajo de los azulgrana.

Además, entre sus recientes pinchazos también en Champions y la plaga de lesiones en defensa, la situación tampoco ayuda al equipo ni a Xabi, cuyo puesto podría estar en juego si los blancos no ganan hoy al Alavés.

El Madrid tampoco es que esté siendo fiable fuera de casa, donde no ha ganado cuatro de sus últimos seis duelos. En Liga se ha dejado puntos como visitante ante Atlético, Rayo, Elche y Girona. El Alavés, por su parte, es 11º con 18 puntos, que son solo tres más que la zona de descenso, entre el 11º y el 18º solo hay tres de diferencia. Los vascos se aferrarán a una muy buena dinámica como locales, y es que en su estadio han sumado 14 puntos de 24, han anotado 10 goles y encajan menos de uno por partido (7).

Por otra parte, en el siglo XX, los blancos han ganado diez de los 12 partidos que ha disputado en Mendizorroza.

La enfermería blanca sigue al completo

Mientras que los locales solo contarán con la baja de Garcés (suspendido), el Real Madrid afronta el duelo con las ausencias de Alaba, Arnold, Carvajal, Militao, Mendy, Carreras, Fran García y Endrick, estos tres últimos por lesión. Es más, Camavinga, Mbappé y Huijsen son dudas pero apuntan al once titular.

Onces

Estos podrían ser los posibles onces de Alavés y Real Madrid para el partido de hoy;

  • Alavés: Sivera; Parada, Pacheco, Tenaglia, Otto; Calebe, Ibáñez, Denis Suárez, Rebbach; Toni Martínez y Lucas Boyé.
  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Camavinga; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Alavés-Real Madrid

En cuanto al partido de la jornada 16 de la Liga entre Alavés y Real Madrid se disputará este domingo 14 de diciembre a las 21:00 en el estadio de Mendizorroza, un encuentro que podrás seguir en directo con la narración y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pánico en las alturas: un paracaidista queda colgado de una avioneta a 4.500 metros en Australia

Un paracaidista queda colgado de un avioneta a 4.500 metros en Australia

Publicidad

Deportes

Kylian Mbappé

Alavés - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Stephen Curry lanzando un triple desde la otra parte de la cancha

Lo de Stephen Curry no tiene nombre: ¡mete un triple desde el túnel de vestuarios!

Ainhoa Sánchez haciendo una acrobacia

Ainhoa Sánchez, la bailarina que danza sobre aviones a 600 metros de altura y a 150km/h

Raphinha celebra su gol ante Osasuna
LaLiga

Raphinha derriba el muro rojillo con un doblete y presiona más si cabe al Madrid (2-0)

Fernando Alonso
Fernando Alonso

Así sonará el motor Honda de Fernando Alonso para 2026: "Nuestra banda sonora"

Leo Messi y el caos provocado en Salt Lake, Calcuta
Leo Messi

Leo Messi, 'evacuado' de emergencia en Calcuta: aficionados invaden el campo y el organizador acaba detenido

Las decenas de miles de personas esperaban que el argentino jugara o estuviera más tiempo, pero Leo llegó, saludó, dio una vuelta y se marchó.

Lamine Yamal y Budimir
LaLiga

Barcelona - Osasuna: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Los azulgrana buscan continuar con su buena racha y presionar más si cabe a un Real Madrid en plena crisis. Consulta la hora, las alineaciones, la previa y dónde ver el Barça-Osasuna de la jornada 16.

La estatua de Lionel Messi en Calcuta, India

Calcuta inaugura la estatua más alta del mundo de Leo Messi

El estadio del Haka FC en llamas

Queman el estadio del FC Haka tras bajar a Segunda

Laporta llega al Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona

Laporta mantuvo los pagos a Negreira porque "merecían la pena" y niega favores arbitrales al Barça

Publicidad