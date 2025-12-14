Alavés - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

La victoria del Barça ante Osasuna obliga más si cabe al Real Madrid a no volver a fallar en Liga. Los blancos han pinchado en cuatro de sus últimos cinco partidos en la competición doméstica y han dormido este sábado siete puntos por debajo de los azulgrana.

Además, entre sus recientes pinchazos también en Champions y la plaga de lesiones en defensa, la situación tampoco ayuda al equipo ni a Xabi, cuyo puesto podría estar en juego si los blancos no ganan hoy al Alavés.

El Madrid tampoco es que esté siendo fiable fuera de casa, donde no ha ganado cuatro de sus últimos seis duelos. En Liga se ha dejado puntos como visitante ante Atlético, Rayo, Elche y Girona. El Alavés, por su parte, es 11º con 18 puntos, que son solo tres más que la zona de descenso, entre el 11º y el 18º solo hay tres de diferencia. Los vascos se aferrarán a una muy buena dinámica como locales, y es que en su estadio han sumado 14 puntos de 24, han anotado 10 goles y encajan menos de uno por partido (7).

Por otra parte, en el siglo XX, los blancos han ganado diez de los 12 partidos que ha disputado en Mendizorroza.

La enfermería blanca sigue al completo

Mientras que los locales solo contarán con la baja de Garcés (suspendido), el Real Madrid afronta el duelo con las ausencias de Alaba, Arnold, Carvajal, Militao, Mendy, Carreras, Fran García y Endrick, estos tres últimos por lesión. Es más, Camavinga, Mbappé y Huijsen son dudas pero apuntan al once titular.

Onces

Estos podrían ser los posibles onces de Alavés y Real Madrid para el partido de hoy;

Alavés: Sivera; Parada, Pacheco, Tenaglia, Otto; Calebe, Ibáñez, Denis Suárez, Rebbach; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Camavinga; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Alavés-Real Madrid

En cuanto al partido de la jornada 16 de la Liga entre Alavés y Real Madrid se disputará este domingo 14 de diciembre a las 21:00 en el estadio de Mendizorroza, un encuentro que podrás seguir en directo con la narración y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

