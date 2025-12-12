Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Finlandia

Queman el estadio del FC Haka tras bajar a Segunda

Tres adolescentes prenden fuego al estadio de su equipo tras el descenso. No ha quedado nada.

El estadio del Haka FC en llamas

Luis F. Castillo
Publicado:

El FC Haka, uno de los clubes históricos del fútbol finlandés, había vivido otros descensos. De hecho, entre 2013 y 2019 ya transitó por la segunda categoría antes de volver a la Veikkausliiga. Pero nada comparable a lo ocurrido esta vez: la frustración de tres jóvenes hinchas acabó en un incendio que arrasó la tribuna principal del estadio Tehtaan kenttä y dejó unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Un acto vandálico que se descontroló

El fuego arrancó en la noche del domingo en Valkeakoski, al sur de Finlandia, apenas horas después de confirmarse el descenso del equipo. Según confirmaron las autoridades, un joven de 15 años ha reconocido ser el autor del incendio, que se propagó rápidamente debido a la estructura del estadio -inaugurado en 1934 y con capacidad para 3.200 espectadores- y alcanzó incluso parte del terreno de juego, de césped sintético.

Junto al menor que admitió los hechos, la policía ha identificado a otros dos adolescentes presentes en el estadio en el momento del suceso. Aunque la legislación finlandesa impide que puedan ser acusados penalmente debido a su edad, sí podrían verse obligados a asumir el coste de los daños materiales, que son cuantiosos.

Reducido a escombros

Las llamas devoraron prácticamente toda la tribuna principal y obligaron a los bomberos a un despliegue urgente para evitar que el fuego se extendiera al resto de instalaciones del recinto. La destrucción parcial del campo deja al club en una situación crítica tras un año deportivo ya de por sí convulso.

"El incendio es realmente trágico"

El presidente del FC Haka, Marko Laaksonen, lamentó públicamente la tragedia, poniendo el foco en el impacto que tendrá en la entidad tanto a corto como a medio plazo.

"El incendio es realmente trágico. Afortunadamente no hubo heridos y las autoridades lograron proteger las instalaciones restantes. Es evidente que las consecuencias son significativas y, al menos durante un tiempo, las operaciones del club se verán afectadas", ha dicho en un comunicado oficial.

Un golpe anímico y estructural

El conjunto finlandés, nueve veces campeón de liga y uno de los equipos más tradicionales del país, afrontaba ya una reconstrucción deportiva tras su descenso. Ahora deberá hacerlo también a nivel institucional y económico mientras la policía sigue investigando este suceso.

