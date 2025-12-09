Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Copa del Rey 2025-2026: Cruces y emparejamientos de dieciseisavos de final

Estos son todos los enfrentamientos que ha deparado el sorteo de Copa del Rey de 1/16 de final. Rivales de Real Madrid, Barça, Atlético, Athletic... y el resto de eliminatorias.

Imagen de la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid)

Sorteo Copa del Rey 2025-2026: Cruces y emparejamientos de dieciseisavos de final | X: @rfef

El sorteo de la Copa del Rey 2025-2026 ya ha deparado los 16 cruces en los que los que los 32 equipos participantes buscarán un puesto en la ronda de octavos de final. Será la última eliminatoria del año natural 2025 y la primera en la que competirán los cuatro equipos con más títulos en la historia de la competición copera: Barça, Athletic, Real Madrid y Atlético, en este orden.

Los rivales de los cuatro grandes

Los azulgrana, conjunto que ha levantado el título hasta en 31 ocasiones, viajará a Guadalajara, los de Ernesto Valverde se enfrentarán al Ourense, el Real Madrid no tendrá que hacer apenas kilómetros al medirse ante el Talavera de la Reina (Toledo) y el conjunto del Cholo Simeone visitará las islas para jugar ante el Atlético Baleares, el equipo de menor categoría del sorteo (Segunda RFEF). Los otros tres son de Primera RFEF...

Todos los cruces de 1/16 de final de Copa

Los 16 enfrentamientos de la próxima ronda de Copa del Rey:

  • Ourense - Athletic de Bilbao
  • Atlético Baleares - Atlético de Madrid
  • Talavera de la Reina - Real Madrid
  • Guadalajara - Barça
  • Real Murcia - Real Betis
  • Eldense - Real Sociedad
  • Burgos - Getafe
  • Cultural Leonesa - Levante
  • Eibar - Elche
  • Deportivo de la Coruña - Mallorca
  • Racing de Santander - Villarreal
  • Real Sporting de Gijón - Valencia
  • Huesca - Osasuna
  • Granada - Rayo
  • Albacete - Celta de Vigo
  • Alavés - Sevilla

Fechas de los cruces de Copa del Rey

Las 16 eliminatorias se disputarán el 16, 17 y 18 de diciembre de 2025 en busca de un hueco para los octavos de final, no obstante, el único cruce que no se disputará esos días será el que enfrente a Granada y Rayo en Los Cármenes ya que el conjunto madrileño no puede jugar en las fechas originales al coincidirle esa semana un partido de Liga (vs Betis el 15 de diciembre) y vs Drita el 18 en la Conference League. Por lo tanto, este duelo entre andaluces y vallecanos tendrá lugar el 6 de enero.

Formato de esta ronda

En cuanto al formato, reglas y normas, en esta ronda de dieciseisavos las eliminatorias se seguirán jugando a partido único, en el campo del equipo de menor categoría y todavía sin la presencia del VAR. Además, el único duelo de la misma división lo protagonizarán Alavés y Sevilla.

