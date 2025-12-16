Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el hombre que alquilaba una habitación a la mujer asesinada en Sevilla

El sospechoso huyó del lugar y se encontraba en paradero desconocido tras el hallazgo del cadáver, pero fue detenido este lunes en Sevilla capital por agentes de la Policía Nacional.

La Guardia Civil en el lugar de los hechos

La Guardia Civil en el lugar de los hechosGetty

Daniel Caballero
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor del asesinato de la mujer de 44 años que fue hallada muerta este domingo en La Algaba (Sevilla), según ha informado este martes la Guardia Civil. El hombre, que había huido del lugar y se encontraba en paradero desconocido tras el hallazgo del cadáver, tenía alquilada una habitación a la víctima.

El hombre fue localizado este lunes en Sevilla capital y detenido por agentes de la Policía Nacional y ha pasado a disposición de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento de los hechos antes de ser puesto a disposición judicial.

El cuerpo de la mujer fue hallado por su hijo menor, que avisó a su padre (expareja de la mujer). En un principio, se descarta su posible participación debido a que se encontraba fuera de la ciudad, así como la actual pareja de la víctima, que tampoco se encontraba en la localidad en el momento de los hechos por lo que igualmente ha sido descartada su participación. Fue entonces cuando la investigación se centró en su arrendador.

A falta del avance de la investigación, en principio esta persona es "sospechosa" de haber participado en la muerte violenta, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que descartó este lunes que se trate de un caso de violencia machista al no estar presuntamente relacionado ni con la expareja ni con la pareja actual de la víctima.

Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo de una mujer en su casa de la calle Buganvilla, una vivienda unifamiliar situada en la zona sur de La Algaba.

Las llamadas indicaban que la víctima presentaba varias heridas por arma blanca, por lo que el 112 movilizó a Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios, que solo pudieron confirmar la muerte de la mujer, de nacionalidad española. El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte.

