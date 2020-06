A Griezmann le crece la cresta: los números que avalan que ya es el gran emblema de Francia

A la poblada melena rubia de Antoine Griezmann le está comenzando a germinar con fuerza, metafóricamente hablando, una preciosa cresta a la altura de la categoría que está adquiriendo con la selección nacional. El jugador del Atlético de Madrid es ya, sin ningún género de duda, todo un emblema para la Francia que dirige el seleccionador Didier Deschamps. Su estatus lo confirmó generando los dos goles con los que el combinado francés derrotó a Bielorrusia para sellar su billete con destino a Rusia, marcando el 1-0 y asistiendo con sutileza a Olivier Giroud en el 2-0.

‘Grizzi’ ha sido el héroe de Francia durante los partidos clasificatorios para el Mundial que se celebrará en Rusia a partir de junio de 2018. Comparte con Olivier Giroud el puesto de máximo goleador francés durante las eliminatorias (cuatro dianas) y ha sido el que más veces ha asistido a sus compañeros (en cuatro ocasiones). Su hoja de servicios en el grueso total de los aciertos del combinado nacional es ligeramente inferior al 50%: ha contribuido a través de goles o asistencias en 8 de los 18 tantos franceses durante los diez encuentros clasificatorios.

El ‘7’ ha acabado siendo un elemento importante en la consecución de seis de las siete victorias en total que Francia ha cosechado durante el desarrollo de la eliminatoria para clasificarse al Mundial de Rusia. Marcó y asistió contra Bielorrusia; dio el pase del gol de la victoria a Matuidi contra Bulgaria; abrió la lata contra Holanda y asistió a Lemar en el 3-0; convirtió el penalti en la victoria contra Luxemburgo; cedió el gol a Payet contra Suecia en el Stade France y brilló contra Bulgaria al marcar una diana y asistir a Gameiro en el definitivo 4-1.

Debe ganarse al Metropolitano

Héroe para Francia, ahora a Griezmann no le queda más remedio que volver a ser ídolo en la que es su casa. La afición del Atlético de Madrid ha perdido la fuerza de ese vínculo afectivo que tenía con el futbolista a raíz de las desafortunadas declaraciones realizadas durante el verano en las que ponía en duda su continuidad con el equipo rojiblanco. "¿Irme al Manchester United? Sí, es posible -en una escala del 1 al 10-, un 6", afirmó el futbolista en el programa Quotidien del canal de la televisión francesa TF1 cuando le preguntaron sobre la posibilidad de terminar el pasado mercado estival en el conjunto de José Mourinho.

El inicio de ‘Grizzi’ con el equipo que dirige Diego Pablo Simeone no está ayudando del todo a que se gane otra vez el cariño de la hinchada. Expulsado en la primera jornada contra el Girona tras insultar al árbitro, se perdió los partidos contra Las Palmas y Valencia. Pese a pasar a la historia del Atlético por ser el autor del primer gol de Liga y de Champions League en el Wanda Metropolitano, sus cifras (tres dianas en siete apariciones) están muy por debajo de las expectativas que genera un futbolista que cobra alrededor de los catorce millones de euros por temporada.

Conscientes del caldo de cultivo que se cuece actualmente, Diego Pablo Simeone quiere que la parroquia colchonera no descargue todas las culpas en el jugador capital del Atlético de Madrid. "Es un jugador que nos tiene mal acostumbrados, siempre ha resuelto los problemas ofensivos del equipo. Cuando no marca, obviamente es más difícil. Esperemos que con otro delantero nos repartamos los esfuerzos", recalcó el ‘Cholo’, que no quiere que toda la responsabilidad del gol recaiga exclusivamente en Griezmann.