Le Graet, sobre la sanción a Platini: "Me parece increíble"

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, dijo hoy estar "triste" por la sanción de ocho años decretada por la FIFA contra el suspendido presidente de la UEFA, Michel Platini, que calificó de "increíble". "Esa suspensión me entristece y me choca. Me parece increíble", indicó en un comunicado difundido por los medios franceses.

Le Graët indicó que pese a todo no le pilla por sorpresa, porque "el portavoz de la Comisión de Ética ya había anunciado que sería suspendido durante varios años". "Michel Platini ha sido juzgado de antemano, algo que es increíble desde el punto de vista del derecho. Aún así, tengo confianza. Todavía tiene posibilidades de recurrir, principalmente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)", apuntó en la nota recogida por un diario francés.

Le Graët destacó que el francés "ha dedicado su vida al fútbol" y "ha hecho grandes cosas en la UEFA", subrayó que Platini "va a seguir luchando", y confió en que se reconozca "su buena fe".

La sanción que le aparta a él y al suizo Joseph Blatter durante ocho años de toda actividad relacionada con el fútbol, sea administrativa, deportiva o de cualquier tipo, entra en vigor de forma inmediata y es válida a nivel nacional e internacional. El Comité de Ética señaló que el pago de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros) que hizo la FIFA a Platini en febrero de 2011, autorizado por Blatter, "no tenía base legal en el acuerdo firmado por ambos dirigentes" en agosto de 1999.