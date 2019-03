Gianni Infantino apoya el aumentar los participantes en la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la ampliación del número de selecciones participantes en la fase final del Mundial de 32 a 40 y la conveniencia de estudiar el impacto que puede tener en el desarrollo natural del fútbol cualquier tecnología que pueda ayudar.

"No es un secreto que creo en aumentar a 40 el número de finalistas en la Copa del Mundo. Ocho más es posible y solo es el 19 por ciento de las 209 asociaciones que componen la FIFA.

Hay selecciones que sueñan con participar y jugar la clasificación y tenemos que escuchar también a los jugadores y a las jugadoras para las fases finales de todas las competiciones", afirmó.

"El fútbol es especial, es el deporte más importante del mundo y no podemos matarlo. Una de sus peculiaridades es que fluye y no se para como otros deportes. Debemos ver qué tipo de impacto puede tener cualquier tecnología que pueda ayudar", consideró al ser preguntado sobre la aplicación de nuevas medidas tecnológicas.

En una entrevista difundida por la FIFA, su nuevo presidente se definió como "un fan del fútbol, que ama este deporte y que sabe lo que significa trabajar por él y ser un aficionado que hace kilómetros y kilómetros para seguir a su equipo".

Infantino, cuyos primeros recuerdos de la Copa del Mundo se remontan a las que se jugaron en Argentina en 1978 y España en 1982, destacó que cuando se celebra un Mundial "todo el mundo habla de fútbol" y apostó por "implicar y escuchar" tanto a los aficionados como a los jugadores, "porque sin ellos el fútbol no es nada".

"He visitado todos los continentes, muchos países y he visto las necesidades con mis ojos. Creo que podemos hacer mucho con muy poco, pero en particular invertir en programas específicos para cada país. Cada uno de ellos tiene necesidades distintas no es lo mismo Butan que Madagascar o que Paraguay. Hay que asegurar a cada país que le podemos ayudar a desarrollar el fútbol", concluyó.