Gerrard: "Benítez no me gusta como persona pero tácticamente es el mejor con el que he trabajado"

Steven Gerrard, actualmente en Los Angeles Galaxy, no olvida ni mucho menos toda su época en el Liverpool. Y tampoco olvida a sus entrenadores, en especial a Rafa Benítez, ahora técnico del Real Madrid. El mediocentro ha afirmado, en un extracto de su autobiografia 'Steven Gerrard, My Story', que recoge 'Daily Mail' que Benítez es "el mejor entrenador táctico" que ha tenido en su época en el fútbol inglés. Eso sí, no todo fueron flores, porque dijo que no le gustaba como persona" y que creía que tenía "trato favorable" hacia los españoles.

"Rafa Benítez ha sido el mejor entrenador táctico con el que he trabajado en el Liverpool y en Inglaterra. En las ruedas de prensa siempre llamaba a los jugadores por su nombre pero yo siempre era 'Gerrard'. Y en el vestuario igual. No me haría mejor jugador si me hubiera llamado 'Stevie'. Sólo quería ganar el próximo partido y sabía que él podría ayudar a lograr una victoria", dijo Gerrard.

eso sí, como persona no le inspiraba confianza: "No me gusta como persona. No estoy seguro de por qué, pero es la sensación que tengo de él. Puedo llamar por teléfono a cualquiera de mis entrenadores menos a él. Houllier presentó a Rafa a mi madre, la saludó y la primera pregunta que hizo fue mi directa: '¿Le gusta a Steven el dinero?' Esas fueron las primeras palabras de Benítez a mi madre y pensé que qué clase de pregunta era esa".

"Yo solía pensar que estaba a favor de los hispanohablantes. Era un gran fan de los jugadores sudamericanos. Eso está bien, no causó problemas entre nosotros. Es una pena, porque probablemente compartimos la noche más importante de nuestras carreras con la Champions de 2005 en Estambul y sin embargo no hay vínculos entre nosotros", afirma el inglés.

Eso sí, Gerrard admite que todo eso le hizo ser mejor: "Nuestra relación era ultra profesional y su frialdad me llevó a convertirme en mejor jugador. Yo quería ganarme sus elogios. Éramos como el fuego y el hielo".