Gaspart: "No me imaginaba que Villar acabaría en la cárcel, me sabe muy mal por él"

El vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol Joan Gaspart dijo estar "triste" tras conocer la decisión del juez de enviar a la cárcel a Angel María Villar y aseguró que jamás hubiera imaginado que el máximo responsable federativo pudiese "acabar" en la cárcel.

"No creo que sea hora de comentar nada. Es una decisión de la justicia, de un juez que lo ha estudiado y lo ha pensado. Me guste o no me gusta esa es la decisión. Me sabe muy mal por Villar, pero solo puedo aceptar lo que su Señoría ha dicho. No me imaginaba que acabaría en la cárcel", dijo Gaspart en declaraciones a Radio Marca.

"Espero y deseo que tenga tiempo para poder recurrir y cambiar la decisión del juez. No soy abogado y además no entiendo de estas cosas. Confiaba que con la declaración se aclararían todos los temas, pero no ha sido así y hay que acatar lo que diga el juez. Acato la decisión", añadió el que fuera presidente del FC Barcelona.

Gaspart, que recalcó creer "mucho" en la justicia, admitió estar "triste". "A nadie le gusta que un amigo lo esté pasando mal. A partir de ahí no puedo hacer nada. Tengo que asumir las cosas como son", manifestó el directivo de la Federación.

Por último, Gaspar aseguró quedarse "pasmado" ante la decisión del juez de decretar prisión incondicional para Angel María Villar. "Puedo decir que no me siento feliz y nada más. Otras personas no tendrán ese sentimiento de amistad, pero cuando llega la justicia hay que aceptarla", finalizó.