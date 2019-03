Gary Neville: "Yo también dudaría de un fichaje como el mío"

"Mi relación con Peter Lim no es un desafío. No hay una fórmula mágica para entrenar en relación con la experiencia pasada. Cada entrenador siempre ha tenido su primer día, alguna vez hay que comenzar. Entiendo las preocupaciones y las preguntas sobre mi experiencia, espero convenceros a todos en los partidos", señaló Gary Neville a la comparación con Nuno, también amigo del propietario y que llegó con apenas experiencia.

Aseguró ser consciente de que si no cumple con las altas expectativas del Valencia su estancia en la capital del Túria será breve. "Sé que hay expectativas y si no las consigo no estaré aquí mucho, pero puedo asegurar que durante mi carrera siempre he tenido el deseo de ser el mejor, y tengo la mentalidad de dar siempre el cien por cien. No voy a bajar nunca los brazos y voy a demostrar entusiasmo por conseguir los éxitos que este club merece", apuntó.

"Estoy muy contento de estar aquí, llego con muchas ganas de tener éxito. Llegué a jugar contra el Valencia en Mestalla hace años, y recuerdo el ambiente y la impresión de los aficionados, su intimidación. El ambiente que recuerdo de Mestalla era feroz y quiero recrearlo ese ambiente. Que sea difícil venir a jugar aquí, que sea terrible, que la afición intimide al rival", apuntó sobre qué espera de su equipo de inmediato.

"No jugaremos como el Manchester"

Sincero, aceptó que no va a pretender hacer jugar al Valencia como el mejor Manchester United del que él formó parte como jugador. "No voy a insultar al Valencia diciendo que jugaremos como el Manchester. Si puedo dar un ejemplo, la táctica contra el Barça va a ser distinta a la del partido contra el Lyon. Todo equipo quiere hacer un buen fútbol y encontrar el camino a la victoria desde la diversión pero en función del rival", advirtió.

Con un "compromiso total" hacia el Valencia y a la cultura española, con la voluntad de aprender castellano y traerse pronto a su familia entera, explicó por qué aceptó ahora este desafío. "Cuando me llamaron, vi un reto que no podía negar. Si hubiera rechazado esta oportunidad habría dicho adiós a mi credibilidad en el fútbol, porque es un gran equipo histórico y un cargo que conlleva un gran reto. Era el momento de aceptarlo", reconoció.

"Quiero ganar cada partido. Sé que hay una expectativa en la afición y veo razonable ganar cada partido, es el objetivo mínimo y después ya veremos a final de temporada en qué posición llegamos. El aficionado es lo más importante en cualquier club y estoy aquí para dar éxitos a la afición. Me han dicho que son exigentes, y hay que serlo porque ello lleva al éxito", aseveró.

Quiere dar al Valencia "lo que merece"

Y es que su intención no es otra que "dar lo que un club como el Valencia merece". "Sé que desde el principio será idóneo triunfar, pero somos realistas y el fútbol está lleno de rachas más o menos buenas. Pero los dueños están cien por cien comprometidos a traer éxitos a esta entidad, a corto y largo plazo. No quiero cambiar por cambiar, sino trabajar con la calidad que existe en la plantilla. Habrá mucha motivación. Yo estoy muy motivado para dársela a todos. Comenzamos desde cero, todos los jugadores tendrán las mismas oportunidades", añadió.

Por otro lado, desveló que sus manos derechas serán dos, su hermano Phil Neville, ya en el club desde inicio de temporada, y el exjugador Angulo. "Colaborará conmigo mi hermano, y también una leyenda de este club como Miguel Angel Angulo va a ser mi ayudante. No está solo aquí por su importancia en el club sino para tomar decisiones conmigo del plantel y de los onces iniciales. Será una colaboración muy importante", apuntó.

No ve problemas en la presencia de su hermano

"No veo problema alguno, si Phil no estuviera aquí le querría aquí conmigo. Tiene talento como preparador, hablamos de lo que iba a suceder y todo fue para recabar información y pedirle consejos, información sobre los jugadores. No hay elementos negativos para nada de trabajar con mi hermano, jugué con él sin problemas", señaló sobre su hermano.

Además, escuchará sus consejos para aprender y aplicarlos. "Phil me ha hablado muy bien de la plantilla, de su dedicación. La confianza últimamente ha sido un problema, pero que tienen talento y ganas de trabajar, eso me da buenos augurios. En cuanto a consejos, Phil en compañía de Angulo formarán una parte clave del cuerpo técnico y aceptaré sus consejos, no voy a ser ningún dictador", concluyó el nuevo técnico che, que no se sentará "por falta de tiempo" el próximo sábado en el banquillo de Mestalla contra el FC Barcelona.