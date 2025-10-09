Borja Iglesias, sobre su regreso con España: "Recibí el cariño de las chicas de la selección"

Borja Iglesias atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero del Celta de Vigo, autor de seis goles en este inicio de temporada, ha regresado a la selección española dos años después y fue protagonista este miércoles en Radioestadio Noche de Onda Cero, donde repasó su actualidad deportiva y volvió a pronunciarse sobre las protestas propalestinas que marcaron la pasada edición de La Vuelta Ciclista a España.

El futbolista ya había generado debate al comentar las manifestaciones que provocaron la suspensión de la última etapa en Madrid y el recorte de otras jornadas debido a la participación del equipo Israel-Premier Tech. Entonces, declaró: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho".

"Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo"

En su entrevista de este miércoles Iglesias profundizó en su reflexión tras las críticas recibidas, especialmente por parte del ex ciclista Óscar Pereiro. "Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando", explicó.

El delantero de Santiago de Compostela quiso además matizar su mensaje: "Obviamente que no quiero que alguien se meta delante de un ciclista y el ciclista se caiga", afirmó, antes de remarcar que su comentario se centraba en el contexto humanitario y no en el deporte.

Y lanzó una reflexión contundente: "Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen", añadió.

Vuelve tras su renuncia por el 'caso Rubiales'

Borja Iglesias vuelve a la Roja dos años después de haber renunciado públicamente a vestir la camiseta nacional tras el 'Caso Rubiales'.

"Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente", escribió entonces el delantero del Celta, muy crítico con el acoso a Jenni Hermoso tras el beso no consentido de Luis Rubiales durante la final del Mundial femenino.

El seleccionador Luis de la Fuente ha decidido volver a convocarlo, una decisión que el futbolista recibió con sorpresa y gratitud. "Creo que ha habido cambios, departamentos que han tomado decisiones aquí. Lo que sucedió fue algo que no me parecía bien. Recibí bastante cariño y agradecimiento de las chicas de la selección", explicó Borja Iglesias en Onda Cero.

En su charla con Rocío Martínez y Edu Pidal, el jugador se mostró firme: "Lo que pasó en la final del Mundial femenino con Rubiales no me gustó y sentía que lo tenía que decir; decirlo es dar importancia a cosas que suceden y puede ayudar".

Además, quiso reconocer el respaldo del seleccionador. "De la Fuente siempre ha hablado muy bien de mí y se lo agradezco", apuntó.

Gran inicio de temporada con el Celta de Vigo

Con 32 años y un arranque goleador brillante -seis goles en seis partidos con el Celta-, el 'Panda' admitió que no esperaba su vuelta a la Roja: "Entendía que era difícil estar en la selección y pensaba que no iba a ser una opción estar convocado. No sé si será una posibilidad ir al Mundial".

Su regreso se produce justo cuando atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como máximo artillero nacional y símbolo de compromiso tanto dentro como fuera del campo.

