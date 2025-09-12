Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borja Iglesias: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio"

El delantero del Celta de Vigo reflexiona sobre las protestas en la Vuelta a España a favor de Palestina y en contra del equipo Israel Premier-Tech.

Borja Iglesias, en un partido con el Celta de Vigo

Borja Iglesias, en un partido con el Celta de VigoGetty Images

Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, se ha pronunciado sobre las protestas que han afectado en las dos últimas semanas a la Vuelta a España a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier-Tech en la ronda española. El jugador gallego ha reconocido que le sorprende que se le de más importancia a "parar un evento deportivo que a un genocidio".

"Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho", reflexionó Borja Iglesias en rueda de prensa.

"Cualquier situación es buena para intentar hacer de esto algo mejor"

El delantero del Celta de Vigo afirmó que tiene "muy presente" lo que está pasando en la Franja de Gaza y admitió entender las protestas que han afectado estos días a la Vuelta a España.

"Es algo que está muy presente en la vida de todos. Somos muy conscientes de la situación que estamos viviendo. A veces hay que pararse, reclamar algo que es obligatorio, que son los derechos humanos y el respeto. Cualquier situación es buena para intentar hacer de esto algo mejor", apuntó Borja Iglesias.

El delantero gallego de 32 años también habló sobre su vuelta a Balaídos y agradeció al Celta y al Betis su esfuerzo "para que todo saliera como yo quería".

"Muchas veces hay cosas que ni tan siquiera los protagonistas tenemos la posibilidad de manejar. Por eso, agradecer también el esfuerzo que han hecho el Celta y el Betis para que todo saliera como yo quería", explicó Borja Iglesias.

