Gabriel Masfurroll, exvicepresidente del Barcelona, no verá el Barcelona-Real Madrid en directo: "Por prudencia, no iré al campo"

Alerta máxima e incertidumbre total. Nadie sabe hasta donde van a llegar los radicales de Tsunami Democràtic. La primera preocupación es que árbitros y equipos lleguen al Camp Nou, para ello se ha desplegado un amplio dispositivo policial en zona de entrada de los jugadores y equipo arbitral, y triple vallado para evitar cualquier sabotaje.

Esta amenaza ha creado tal sensación de miedo que ha llegado hasta al que fuera vicepresidente del Barcelona, Gabriel Masfurroll, quien declara que le produce "pavor" porque los "tsunamis causan mucho daño".

Masfurroll presume de haber visto todos los clásicos desde que tenía cuatro años y que no ha dejado nunca de ir al campo. Y son varias generaciones de la familia las que no se pierden un clásico hasta hoy. "Por un principio de prudencia, porque cualquier cosa puede pasar en un campo, y más en esas circunstancias, no voy a ir", ha asegurado el ex vicepresidente del club blaugrana.

Masfurroll no considera que esté todo bajo control para que no se produzcan revueltas y tampoco confía en que "algún loco pueda actuar", sobre todo con el público en el estadio: "estamos todos encerrados. Si pasa algo habrá mucho riesgo".

En cuanto a las presiones que ha recibido el Barcelona de sectores radicales, el que fuera directivo con Núñez y Joan Gaspar, no se cambiaría por Bartomeu. "Dirigir al Barça es muy difícil ahora, pero lo que nos podemos permitir es que la violencia invada el deporte", concluye Masfurroll.