Francos, a su llegada a Valencia: "En la RFEF no pueden seguir comportamientos que den miedo a las jugadoras"

El Gobierno de España habría pedido a la RFEF, por medio del CSD, dirigido por Víctor Francos, que se libere a las jugadoras que no quieran estar con el combinado nacional, que son la mayoría...

Francos se reunirá esta tarde noche con la entrenadora Montse Tomé y más tarde con las futbolistas convocadas por la seleccionadora para los dos partidos de la UEFA Nations League ante Suecia y Suiza.

La reunión se pospondrá

El encuentro presencial va a tener lugar en Oliva, Valencia, y en principio iba a ser sobre las 20:30 de hoy, sin embargo, el vuelo en el que iban las jugadoras del FC Barcelona (Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Patri Guijarro, Mapi León, Cata Coll, Irene Paredes y Mariona Caldentey) se ha retrasado debido a una avería y llegará más tarde de lo previsto al municipio valenciano. De esta forma, lo normal es que la reunión se posponga.

Francos: "Lo de ayer fue inaceptable"

El propio presidente del CSD aseguró a su llegada a Oliva que "lo que pasó ayer fue inaceptable", refiriéndose a la convocatoria de Tomé, que presuntamente tuvo lugar sin el conocimiento de las jugadoras, tal y como aseguran todas y cada una de ellas.

"Hay conductas de la RFEF que dan miedo a las jugadoras"

"Mi obligación era estar con las jugadoras, quiero escucharlas y ver que proponen, ellas quieren que nos reunamos. Sin optimismo las cosas no salen bien...". Además, también ha señalado que hay ciertos comportamientos que no pueden persistir en la RFEF: "Hay conductas que inquietan o dan miedo a las jugadoras".

¿Cambio de discurso de Francos?

Este mismo martes por la mañana, Francos también se pronunció y explicó que las apoya pero que, si renuncian, no tendrá otro remedio que aplicar la ley. Y eso, implicaría una sanción de entre 2 y 5 años de inhabilitación. No podrían jugar ni siquiera con sus clubes: "Si no se presentan, el Gobierno hará lo que tengan que hacer, que es aplicar la ley".