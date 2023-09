Alexia Putellas, irónica al hablar de Jennifer Hermoso: "¿Protegerla por qué? Si está todo bien, ¿no?"

Alexia Putellas, jugadora del Barcelona y de la Selección Española, ha contestado con mucha brevedad a dos preguntas de los periodistas allí presentes mientras abandonaba el aeropuerto de El Prat para poner rumbo a Valencia, dónde se encontrarán todas las futbolistas esta tarde.

"¿Cómo estoy?... Mal"

La ganadora de dos Balones de Oro aseguró que se encuentra "mal" por todo lo que está sucediendo en las últimas horas y especialmente tras la llamada de Montse Tomé este lunes, quién convocó a 20 de las 23 futbolistas que acudieron al Mundial y que previamente emitieron un comunicado informando de que no volverían a la Selección si no había ciertos cambios en la Federación.

"¿Proteger a Jenni de qué? Si está todo bien, ¿no?"

En el pasillo hasta el 'embarque' la frase más larga que soltó tuvo que ver con Jennifer Hermoso, la jugadora que recibió el beso de Luis Rubiales y que no ha sido convocada, según su entrenadora, "para protegerla", palabras a las que se ha referido irónicamente Putellas: "¿Proteger a Jenni de qué? Si está todo bien, ¿no?", espetó la catalana.

Jenni contesta a la "protección" de Montse Tomé

Putellas hizo alusión a las palabras que Montse Tomé pronunció ayer para justificar la ausencia de Hermoso en la lista: "Es la mejor manera de protegerla", pues bien, horas después llegó la respuesta de la futbolista en forma de comunicado, otro más.

Comunicado completo de Jennifer Hermoso

"¿Protegerme de qué?

Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas.

Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo.

Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF.

También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente seria seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme.

¿Protegerme de qué? ¿O de quién?

Las jugadoras del Baça, rumbo a Valencia

Alexia ha realizado estas declaraciones en el aeropuerto de El Prat junto a Cata Coll, Mariona Caldentey, Ona Batlle e Irene Paredes para coger un tren destino Valencia, más tarde han emprendido el viaje el resto de jugadoras del FC Barcelona: Mapi León, Aitana Bonmatí y Patri Guijarro.