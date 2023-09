Última hora guerra abierta en la selección femenina: Jenni Hermoso contesta a la RFEF, en directo

La guerra entre la selección española femenina y la Real Federación Española de Fútbol sigue abierta. Jenni Hermoso ha estallado ante la no convocatoria de Montse Tomé para, según ella, protegerla. Lo ha hecho con una pregunta que va a retumbar durante todo este martes: "¿Protegerme de qué o de quién?". Entre otras, cosas asegura que la Federación es justamente el sitio en el que no han encontrado protección y afirma que hay "una estrategia de división y manipulación para intimidarlas y amenazarlas".

Las jugadoras se enfrentan a consecuencias muy graves, pues están poniendo en juego su carrera. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, dice que las apoya pero que, si renuncian, no tendrá otro remedio que aplicar la ley. Y eso implicaría una sanción de entre 2 y 5 años de inhabilitación; no podrían jugar ni siquiera con sus clubes. Sin embargo, varias de las jugadoras respondieron a la convocatoria de Montse Tomé con un nuevo comunicado en el que reafirmaban su "firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados".

La pregunta que esta hora se hace todo el mundo es la siguiente: ¿se presentarán las jugadoras esta mañana en la convocatoria de la Selección? Las jugadoras han consultado con sus representantes legales y su sindicato y tendrían que estar mañana a las 11:30 en las Rozas.