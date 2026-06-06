Brutal ataque final de Enrique Riquelme a Florentino: "Quiere vender el Madrid... y Laghrari se enriqueció salvando al Barça"

Enrique Riquelme ha jugado sus últimas cartas horas antes de la decisiva votación que tendrá lugar este domingo 7 de junio en las oficinas de Valdebebas y en las que se medirá a Florentino Pérez en las elecciones presidenciales al Real Madrid.

Riquelme: "El Madrid ha fulminado 770 millones en muy poco tiempo"

El empresario alicantino, único candidato que se enfrentará a Florentino Pérez este domingo, denunció la situación económica del club: "El Real Madridde euros de liquidez,% y la tesorería ha caído a apenas unos millones; hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto", explicó tras criticar que Florentino no haya detallado la situación real del club en términos económicos: "que llevar a los socios a las urnas de manera extraordinaria sin que conozcan la situación real de su club".

Entre otras cosas, Riquelme se centró en las intenciones de Florentino con el club en el futuro y en el papel de Anas Laghrari: "Hace apenas 15 días muchos madridistas no sabían quién era Anas Laghrari, ni qué quería hacer Florentino Pérez con el club. Gracias a las informaciones publicadas por distintos medios, los socios supimos que Florentino quiere vender el Real Madrid y que Anas Laghrari, la mano derecha del presidente, se ha enriquecido gracias a salvar al Barcelona".

"La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras"

Florentino, por su parte, no se quedó atrás y cargó contra su rival en el camino hacia la presidencia blanca que ahora ostenta: "Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para engañar a los socios... De verdad, a estos señores les vale todo. La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras (sobre el anuncio de Klopp que desmintió el representante de este... Los socios. saben que está su manera de hacer las cosas... y la mía, que es seguir ganando".

Discurso completo de Florentino Pérez

"Os quiero transmitir mi gratitud por la lealtad y compromiso al Real Madrid. Y quiero dar la bienvenida a Madrid al Papa León XIV que hoy, en el avión que le trasladaba, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Y eso, para nosotros, es un orgullo y honor.

Como es un orgullo poder defender unos valores que hemos heredado de nuestros padres y que seguimos transmitiendo. El Real Madrid es muy importante y por eso siempre insisto en la responsabilidad que tenemos los socios de defender lo que es nuestro. Estas elecciones demuestran que el socio es el único dueño de nuestro club. Dije cuando llegué que así sería y aunque algunos decían que yo venía a hacerme con el club, lo único que hice fue avalar para que pudiesen cobrar los jugadores y proveedores.

No he hecho otra cosa que trabajar en todo este tiempo para que nadie nos pueda levantar la condición de dueños. He trabajado para que todos podamos votar como haremos mañana; por la democracia y transparencia. Conmigo sería impensable aquella Asamblea de la vergüenza. Allí, con el consentimiento de la Junta Directiva de Calderón, colaron a no socios y hasta a ultras del Atlético de Madrid para votar. El socio va a votar mañana libremente, sabiendo que su soberanía es sagrada.

Hago un llamamiento para ir a votar. El Real Madrid lo necesita, está en juego nuestro futuro. Los socios no consentiremos mentiras, no vale todo. Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para engañar a los socios. Se lanzó un bulo en un show televisivo y minutos después, la representante del jugador, el padre y el club lo desmienten y amenazan con acciones legales. Este ridículo nos provoca vergüenza.

Anoche anuncia el nombre de un entrenador y este responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. ¿Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña? De verdad, a estos señores les vale todo. La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras. Ya tuvimos bastante con aquel trienio negro de Calderón, para que ahora volvamos. Los socios saben lo que nos jugamos mañana. Entre su manera de hacer las cosas y al mía que es... o sea... (silencio) seguir ganando.

Conmigo nadie ha ganado más en la historia. Yo no les presento camisetas enrolladas para que un presentador haga su show. Yo traigo a los mejores del mundo y lo seguiré haciendo. Para presidir al Real Madrid lo primero que hay que hacer es no mentir al socio. He venido hablando con muchos de vosotros en los últimos días, he recogido muchas propuestas y sugerencias. Vamos a trabajar para seguir mejorando, con especial atención a los socios no abonados. Voy a trabajar con mis máximas fuerzas.

Hemos transformado al club y somos el club con más ingresos y más valioso del mundo. Dicen que las cuentas van mal, justo cuando Forbes dice que somos con más ingresos y valioso. ¡Pues no ha tenido suerte! Son especialistas en bulos. Este papel pasará a la historia por el papel que están jugando determinados periodistas y algunos medios de comunicación. Su connivencia con la candidatura de las mentiras ha traspasado todas las líneas rojas. Esta campaña para desestabilizar al club fue lo que me ha llevado a convocar elecciones.

Vienen a hablarnos de ADN: nuestro ADN es no rendirse nunca y no reírse con un presentador que nos insulta con mascotas elegidas por antimadridistas. Y yo les digo: ¿Para esto han venido otra vez? ¿Para reírse del socio? Pues me van a tener enfrente siempre, porque yo he venido a todo lo contrario. Estoy aquí para defender al Real Madrid de estos y de quienes quieran meter la mano en aquello que es propiedad del Real Madrid.

Y no me olvido nunca del caso Negreira, algunos no están para defender al Real Madrid del mayor escándalo de la historia del deporte. Bueno, pues aquí estoy yo para llegar hasta el final.

Que lo escuchen bien: el Real Madrid, conmigo, ha sido, es y siempre será de sus socios. Y vamos a trabajar en una propuesta que, como siempre dije, cualquier modificación de estatutos será siempre con la connivencia de los socios. Os pido que vayáis a votar para seguir defendiendo al Real Madrid. Los socios somos y seremos los dueños del Real Madrid en algo que va más allá de lo sentimental, también en lo económico.

Vayan a votar por quienes nos hicieron madridistas. Y porque nos queda mucha historia por hacer".

Discurso completo de Enrique Riquelme

"Estas elecciones ya han valido la pena. Han servido para algo muy sencillo e importante: demostrar por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria. Y qué pasa cuando se intenta gobernar un club sin dar explicaciones a sus socios. Hace apenas 15 días muchos madridistas no sabían quién era Anas Laghrari, ni qué quería hacer Florentino Pérez con el club. Gracias a las informaciones publicadas por distintos medios, los socios supimos que Florentino quiere vender el Real Madrid y que Anas Laghrari, la mano derecha del presidente, se ha enriquecido gracias a salvar al Barcelona.

Hoy, además, dos periódicos de tirada nacional, El Mundo y El Economista, llevan en sus portadas la noticia que todos nos imaginábamos: el Real Madrid está en una gravísima crisis financiera. Hoy sabemos y no por la información transparente del club, sino por este periodismo, que el Real Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770M de euros de liquidez. Que la caja se ha reducido un 99%. Que la tesorería ha caído a apenas unos millones.

Sabemos también que la deuda vinculada a la remodelación del Bernabéu y a otras operaciones financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto. Ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender: el Madrid está en una grave crisis financiera.

Yo quiero decir algo con claridad a los socios a escasas horas de la votación: al Real Madrid debemos exigirle, como mínimo, el mismo nivel de transparencia y responsabilidad que exigimos a los políticos. Cuando estalla un caso de opacidad en un Gobierno pedimos explicaciones, dimisiones, asumir responsabilidades. Hoy en las portadas de la prensa económica y general la noticia sobre escándalos políticos comparten espacio con titulares que hablan de la deuda del Real Madrid, del desplome de su caja y de sus planes para vender el club por partes.

No puede ser que en un estado democrático el engaño tenga consecuencias y en cambio, en nuestro club se pretenda que los socios vivan engañados, que no conozcan la situación real. Y que quienes pedimos luz y taquígrafos seamos señalados como malos madridistas. Los malos madridistas no somos los que preguntamos, sino los que ocultan información a los dueños legítimos del club, que son los socios. Por eso hoy quiero formular tres preguntas muy sencillas a Florentino Pérez y que exigimos que responda esta tarde.

¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez como apuntan las cifras de la tesorería y la necesidad de activar líneas de crédito de emergencia?

¿La urgencia de la venta del Real Madrid está vinculada a la quiebra técnica de las cuentas y la necesidad del pago de interés a fondos que han dado dinero al club?

¿Qué papel han jugado en estas estructuras directivos del club y qué beneficios han obtenido gracias a decisiones que comprometen el futuro del Real Madrid? ¿Quién es el responsable de la situación?

Los socios vamos a votar mañana y tenemos derecho a hacerlo con toda la verdad encima de la mesa. No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas de manera extraordinaria sin que conozcan la situación real de su club. Toda la información se acabará sabiendo. No tarden más tiempo, por favor, en decir la verdad a los socios.

Yo he intentado hacer una campaña limpia, reconociendo lo que se ha hecho bien y hablando de fútbol. Mi proyecto en estas dos semanas ha sido priorizar al socio y generar un movimiento de ilusión. Pero hoy, con estos datos, sería irresponsable guardar silencio. Por eso me comprometo a algo muy concreto: si mañana soy presidente del Real Madrid, en los primeros 100 días se hará una auditoría externa, independiente y completa, que será publicada íntegramente para todos los socios y medios de comunicación.

Urge elevar y levantar las alfombras y abrir las ventanas de Concha Espina. Conoceremos la verdad, identificaremos a los responsables y les garantizo que pondremos en marcha un plan económico viable para garantizar que el Real Madrid siga siendo un club de sus socios, no un juguete financiero en manos de nadie. Si ellos no saben arreglar lo que han roto, que no sigan la huida hacia delante. Es el momento de parar, pedir perdón y dejar que otros socios arreglen lo suyo.

Socios y socios, mañana es el día de la responsabilidad".

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