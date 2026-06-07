Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez, vota en las elecciones al Real Madrid: "Esto es más bien un referéndum"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid y primer rival de Florentino Pérez en 20 años, acudió a votar a las 11:00 de este domingo para depositar el voto en la candidatura que representa: "No son unas elecciones normales, sino un referéndum", explicó el empresario alicantino.

El candidato, de 37 años y con número de socio 41.736, votó en la mesa 33, a la que llegó acompañado de su esposa Malén Guirado. Riquelme votó entre los aplausos de su equipo y recibió algún cántico de "presidente" y otro insulto de "mentiroso".

Riquelme se retrasó sobre el horario que tenía previsto votar debido a que se detuvo a saludar y hacerse fotos con algunos socios, como repitió también tras ejercer el sufragio una hora después de que lo hiciera su rival en las urnas, Florentino Pérez.

"Después de veinte años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios del Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club como primera línea roja y después, crear un proyecto profesional, serio e ilusionante. Hemos cumplido con creces esa promesa", dijo el de Cox.

Riquelme refrendó sus promesas de que si se convierte en presidente se harán realidad los fichajes de Haaland y Rodri Hernández, así como tratar de convencer al técnico alemán Jürgen Klopp para que ocupe el banquillo. Riquelme destacó la trascendencia de las votaciones: "Si no dábamos este paso, el club estaba en venta. Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales después de veinte años, es probablemente el referéndum". "Si hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy. Tanto en lo social, en lo deportivo y en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia".

Florentino votó una hora antes

Florentino Pérez, a su vez, depositó su papeleta a las 10:00 horas en la ciudad deportiva de Valdebebas, una hora después de la apertura de urnas. Unas elecciones marcadas por la alta participación de los afiliados.

Pérez, socio número 1.484, ejerció su derecho a voto en la mesa 2, de las 60 que se encuentran instaladas en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas. Tras depositar su papeleta, se sacó fotos con los afiliados que se encontraban en el lugar.

El presidente enseñó su carné de socio y el DNI ante los miembros de la mesa antes de introducir el sobre en la urna. Este votó acompañado del vicepresidente segundo del club, Eduardo Fernández de Blas. Las elecciones del Real Madrid 2026 son las primeras que se realizan en 20 años y en las que Florentino Pérez aspira a continuar su mandato cuatro años más, que casi suma 24 años (2000-2006 y 2009-actualidad), frente a Enrique Riquelme, el otro aspirante que se presenta por primera vez.

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