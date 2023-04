La Fiscalía apoya que el Real Madrid se persone en el 'caso Negreira' como perjudicado

El 'caso Negreira' sigue sumando capítulos y nuevas informaciones. Tras la esperada rueda de prensa de Joan Laporta en la que trató de justificar los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), este martes la Fiscalía ha apoyado que el Real Madrid se persone como acusación particular en el caso.

El ministerio público sostiene que el club blanco podría ser perjudicado por los pagos (7,3 millones de euros entre 2001 y 2018) que el Barcelona abonó a empresas del exnúmero 2 de los árbitros. Y por esa razón ha presentado un escrito ante el juez mostrando su apoyo a que el Real Madrid se persone en la acusación del 'caso Negreira' como perjudicado.

Una posición que no comparten ni el Barcelona, ni los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, quienes se han opuesto a que se acepte al Real Madrid como acusación particular, puesto que no entienden que se haya causado perjuicio al club con los pagos a Negreira.

Estalla la guerra entre Barça y Madrid

Ahora es el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona el que debe estudiar los informes entregados por todas las partes y dirimir si el Real Madrid puede o no asumir acusaciones particulares en el caso en calidad de perjudicado. Precisamente, la decisión del Real Madrid de personarse en el 'cas' Negreira' fue criticada este lunes por Joan Laporta, quien lanzó un duro ataque contra el Real Madrid, al que acusó de haber recibido ayudas arbitrales históricamente.

Ese ataque fue respondido horas después por el Real Madrid con un vídeo en RMTV en el que se detallaban los vínculos de Francisco Franco y el Barça durante la dictadura.

En la causa del 'caso Negreira' se investiga tanto la querella presentada por Estrada Fernández como la denuncia por delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental interpuesta por la Fiscalía, que ha estado investigando durante cerca de un año los supuestos pagos a Negreira.

Además de Rosell, que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, y Bartomeu, entre 2014 y 2020, la denuncia de Fiscalía se dirige contra el exdirector ejecutivo del club Oscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler.

La Fiscalía sospecha que los supuestos pagos millonarios a Enríquez Negreira tenían como objetivo "favorecer" al club azulgrana en la "toma de decisiones de los árbitros" en los partidos que disputase.