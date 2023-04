Joan Laporta: "El Barcelona no ha realizado ninguna actuación con el objetivo de alterar la competición"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha ofrecido explicaciones sobre el 'caso Negreira' y los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbtiros (CTA). El máximo dirigente culé ha esgrimido que "no es un caso de corrupción deportiva" y que todos los pagos al exnúmero dos de los árbitros están documentados.

"El FC Barcelona no ha hecho ninguna actuación que tuviera como intención alterar la competición para obtener una ventaja deportiva. Aquí añado el escrito en el que se manifiesta que no se ha podido demostrar que los pagos a la empresa relacionada con Negreira hayan podido influir en la elección de los árbitros o en cualquier resultado deportivo. No lo han podido demostrar porque no ha sido posible", ha explicado Laporta.

"El caso Negreira no es un caso de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios que estaban documentados. Había facturas y había pagos registrados en los libros del club. Habían pasado las revisiones fiscales pertinentes", ha argumentado el presidente del Barcelona.

Laporta apunta a una campaña de "desprestigio internacional" contra el Barça

Joan Laporta arrancó su intervención denunciando una "gigantesca campaña de desprestigio internacional", con afirmaciones "difamatorias que nada tienen que ver con la realidad".

"En el Barça queremos ganar, y nos gusta mucho el cómo ganamos, jugando bien. No nos gusta ganar con ayudas arbitrales. Es obvio que tenemos detractores, que intenta erosionar nuestro prestigio, a veces por envidia, por sentimiento y otras veces por cuestiones extradeportivas", aseguró Laporta.

"No lo van a conseguir, ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça pueda continuar siendo una institución o un club de referencia para el deporte mundial", agregó el presidente azulgrana.

Laporta afirmó que el Barça cuenta con "asesoramiento profesional" de una persona con "trayectoria en el estamento arbitral" que realizaba su trabajo "con claridad y transparencia".

"Este asesoramiento existía y esta en las facturas, pagadas por transferencia bancaria. Hay personas físicas de una entidad externa al club, que no el Barça, que han aprovechado el contexto para sacar un beneficio, nosotros defenderemos al honorabilidad del club, somos los primeros interesados en que se conozca el tema hasta el final. El FC Barcelona es una victima en esta cuestión. En ningún caso el Barça sería responsable", sostuvo Laporta.

"Hemos sufrido una condena y linchamiento mediático sin juicio"

El presidente azulgrana compareció junto a los 629 informes técnico-arbitrales, 43 CD's y 4 informes diversos que analizó la investigación externa, apelando a la "presunción de inocencia que el Barça no ha tenido a nivel mediático hasta ahora".

"(El Barça) Ha sido sometido a una condena y linchamiento mediático sin juicio. Estamos asistiendo a un juicio salomónico, es intolerable e inexplicable. Las acusaciones se deben probar ante un tribunal de justicia. Vivimos en un estado de derecho que tiene entre los principios más básicos, el de presunción de inocencia. Una presunción que, en este caso, a nivel mediático, el Barça no ha tenido. Ha sido condenado y linchado sin juicio. Nos han condenado antes de juzgarnos. Y yo, como presidente del FCB exijo la máxima responsabilidad a los representantes de las instituciones que regultan el fútbol. También a los medios de comunicación", exigió Laporta.

"LaLiga ha tenido una actuación poco prudente, irresponsable y una falta de profesionalidad evidente. Pido a Tebas deje de alimentar esta polémica. Está validando una hipótesis que es falsa", criticó al presidente de la patronal, antes de agradecer la "actuación prudente" de Luis Rubiales, presidente de la RFEF; José Manuel Franco, presidente del CSD; y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.