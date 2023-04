El ataque de Laporta al Real Madrid: "Durante 70 años, los que han designado a los árbitros..."

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha ofrecido hoy explicaciones sobre el 'caso Negreira' y ha negado que los pagos al exnúmero 2 de los árbitros sea un caso de "corrupción deportiva". Durante su exposición, el máximo dirigente azulgrana ha cargado contra el Real Madrid y la decisión del club blanco de personarse en la causa como perjudicado.

"Quiero hacer referencia a la presencia de un club, por su cuenta, como acusación particular en el juicio. Un club que dice sentirse perjudicado. Un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del régimen. Por su proximidad al poder político, económico. Creo que merece la pena recordar que durante 7 décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego, eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez", ha señalado Laporta.

"Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor período deportivo de la historia del Barcelona... Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes", ha apuntado Laporta.

"No estamos ahí porque esté el Madrid o la Juventus. Estamos en la Superliga por convicción propia. Esto no depende de que se personen en la casa. Es cierto que no me ha gustado que se personen en la causa. Pero no quiero hablar más de este tema porque si no luego dirán que no quiero hablar del caso Negreira y que lo reduzco todo al enfrentamiento Barça-Madrid", ha explicado Laporta sobre su posición en la Superliga junto a Real Madrid y Juventus.

"La posición del Madrid me parece un acto de cinismo sin precedentes"

"El FC Barcelona, hoy por hoy, esta en la Superliga porque está pensamos que debemos defender las sostenibilidad del fútbol europeo ante clubes que tienen recursos ilimitados. No me ha gustado la posición del Real Madrid porque me parece un acto de cinismo sin precedentes. Espero que sirva el juicio para desmantelarlos en este sentido", ha insistido Laporta.

El presidente del Barcelona cree que el Real Madrid se ha precipitado al personarse como acusación particular en el 'caso Negreira'.

"Institucionalmente están tocadas. Al Real Madrid lo consideramos como un rival y nuestros enfrentamientos son los mejores del mundo. Por mí continúa existiendo una relación de concordia institucional pero que se han visto tocadas por un club como el Real Madrid. Esto tampoco va de un enfrentamiento Barça-Madrid. Pienso que se han precipitado y que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid", ha apuntado Laporta.

"Tebas ha aportado datos que eran erróneos"

Por último, Laporta también ha cargado contra Javier Tebas y LaLiga.

"Quiero señalar al presidente de la LFP, que ha demostrado una falta de profesionalidad evidente. Ha aportado documentación a la causa con datos que eran erróneos. Pido que aguante esa incontinencia verbal. No ayuda a la competición que representa y valida una hipótesis que es falsa", ha explicado Laporta.

"Nada es casual. Esta campaña llega cuando el Barça empieza a salir de un túnel. Hemos salvado económicamente al Barça. Estamos compitiendo bien también. Veo aquí un motivo claro para intentar desestabilizarnos deportivamente. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Esta campaña también explota, casualmente, cuando el FCB no firma el acuerdo con CVC. No nos doblegamos a sus intereses. Preferimos otras opciones mucho mejores para los intereses económicos del Barça. Es evidente que esto no es casualidad", ha señalado el presidente del Barcelona, en clara referencia a la Liga y la postura de Javier Tebas.