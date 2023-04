El Real Madrid contesta a Laporta: "¿Cuál es el equipo del Régimen?"

El Real Madrid ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, asegurando que el equipo blanco ha sido "el club del régimen" durante siete décadas. El canal de televisión oficial del club merengue ha emitido un vídeo en el que se desgranan, apoyándose en fotogramas del NODO, los vínculos entre el club catalán y el dictador Francisco Franco.

En las imágenes se ve a jugadores del Barça realizando el saludo fascista. "Franco acabó con la deuda del Barça", se lee en los titulares de la época. El vídeo de Real Madrid TV acaba con una frase del fallecido Santiago Bernabéu, presidente de la época, para dejarle un recado a Laporta: "Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice".

En el vídeo, titulado "¿Quién es el equipo del régimen?" y compartido a través de las redes sociales del club madrileño, se recuerdan varios hitos vinculados a Franco y al Barcelona, así como al propio Madrid.

Los titulares de Real Madrid TV

El Camp Nou fue inaugurado por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz.

El Barcelona otorgó la insignia de oro y brillantes a Franco.

El Barcelona nombró socio de honor a Franco en 1965.

El Barcelona condecoró en tres ocasiones a Franco.

El Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra por tres recalificaciones de Franco.

El Barcelona ganó ocho Ligas y nueve Copas del Generalísimo con Franco.

Con Franco, el Madrid tardó 15 años en ganar la Liga.

El Real Madrid queda desmantelado en la Guerra Civil, jugadores asesinados, detenidos y exiliados, como relata el documental de Santiago Bernabéu.

El ataque de Joan Laporta

Durante su comparecencia para esclarecer el 'caso Negreira', el presidente del Barcelona ha apuntado directamente al Real Madrid. Laporta no comparte que el club blanco se personara como acusación particular y no ha dudado en atizar al club presidido por Florentino Pérez: "Quiero hacer referencia a un club que dice sentirse perjudicado. Un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del Régimen. Por su proximidad al poder político, económico... Creo que merece la pena recordar que durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego, eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez.. Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor período deportivo de la historia del FCB... Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes", ha dicho el mandatario azulgrana.