La FIFA abre un expediente disciplinario contra Luis Rubiales

La FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, ha decidido abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado tras los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina que la propia FIFA organizó.

El comportamiento de Luis Rubiales, con el beso no consentido a Jenni Hermoso en el acto de entregas de medallas a las internacionales españolas como campeonas del mundo, así como las imágenes del palco en la celebración agarrándose la entrepierna, "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA".

Asamble General Extraordinaria

Este viernes tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol por el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. La presión crece después de que la jugadora que recibió el beso pidiera "medidas ejemplares" a través de un comunicado del sindicato que la representa. Hermoso pedía asimismo que la selección sea representada por alguien que proyecte "valores de igualdad".

Entretanto, sigue creciendo la presión sobre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien está cada vez más acorralado política, social y mediáticamente. Ya son cuatro las denuncias contra el mandatario federativo; hoy se ha presentado en la Fiscalía la primera denuncia por "agresión sexual". Todos los focos están puestos sobre Rubiales, a quien ya hasta la FIFA señala.

Inhabilitación temporal

A la espera de esa reunión de carácter urgente de este viernes, la Real Federación Española de Fútbol ya ha abierto diligencias internas. ¿Qué sucederá en esa Asamblea? Se barajan varios escenarios y todas las posibilidades están abiertas, desde la dimisión al respaldo total de la Asamblea, pasando por una complicada moción de censura que necesitaría dos tercios para salir adelante.

No obstante, según adelantó Onda Cero también empieza a tomar forma un pacto de inhabilitación de dos meses con la propia RFEF para evitar que otros organismos tomen medidas contra él. Luis Rubiales estaría consensuando con la Federación una sanción temporal y de esa forma evitaría ser sancionado de forma permanente por el Consejo Superior de Deportes a través del Tribunal de Arbitraje del Deporte(TAD), ya que al intervenir la propia RFEF no podría hacerlo otro organismo.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, apuntó que si la RFEF no toma medidas por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, lo hará el CSD: "Han de tomar decisiones, si no las toma la Federación, lo hará el CSD". Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, criticó el gesto de Rubiales, si bien afirmó que el Gobierno no podría cesar de su cargo a Rubiales.