¿Habrá consecuencias para Luis Rubiales tras la Asamblea de la RFEF?

Tras la convocatoria de una Asamblea extraordinaria este viernes por parte de la Federación para tratar el futuro de Luis Rubiales, la pregunta que nos hacemos todos es la siguiente: ¿Qué consecuencias tendrá esta reunión para el futuro próximo del presidente federativo? Se abren varias vertientes. El máximo órgano rector del fútbol en España podría promover una moción de censura o por el contrario, ratificar su apoyo al presidente.

En la reunión de la Asamblea General Extraordinaria estarán representados todos los estamentos del fútbol español, incluidos el propio Luis Rubiales y las 19 Federaciones Territoriales. Entre ellas, la mayoría muestra su apoyo al presidente de la Federación. Tan solo el FC Barcelona no acudirá a la reunión del viernes.

Por lo tanto, la situación más probable a día de hoy es que Rubiales reciba el apoyo de las Federaciones, que en parte son las que le han animado a convocar la Asamblea Extraordinaria de este viernes. Los presidentes de las distintas Federaciones saben toda la polémica que ha causado el beso de Rubiales a Jenni, pero no considerarían que este sería motivo para que abandonara el cargo.

Un gesto criticado por toda la esfera política

El beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso ha conseguido poner de acuerdo al Gobierno y a la oposición, respondiendo ambos de manera muy similar al ser preguntados si el presidente de la Federación debería dimitir. Además, también coinciden en el daño que el presidente federativo está causando a la imagen de nuestro país.

Hay un punto importante en todo esto. El Gobierno no puede cesarle, puesto que la Federación Española de Fútbol no entra dentro de las competencias del Estado. Pero quien si podría inhabilitarle es el Tribunal Administrativo de Deportes si prosperan las denuncias que ya hay interpuestas ante el Consejo Superior, concretamente tres: una de Sumar, otra de Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE) y una tercera del ex árbitro Estrada Fernández.

Un comunicado falso por parte de la Federación

Incluso hay sospechas de que el propio presidente ha puesto en boca de Jenni Hermoso palabras que la jugadora no ha dicho. Y es que tras la final, la Federación distribuyó por agencias unas presuntas declaraciones de la jugadora restándole importancia al beso. "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo y de cariño", decía supuestamente Jenni Hermoso. Según Natalia Torrente, esas declaraciones "ni han salido de su boca ni ella las ha escrito".