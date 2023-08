Jenni Hermoso se pronuncia a través de su sindicato y pide que los actos de Rubiales "no queden impunes"

La futbolista ha hecho un comunicado a través del sindicato FUTPRO, al que está afiliada. "Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto".

El comunicado apunta lo siguiente: "Desde nuestros asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares".

El comunicado continúa así: "Es esencial que nuestra selección esté representada por figuras que proyecten sus valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy".

Además, la agencia TMJ se ha unido a FUTPRO para respaldar a Jenni Hermoso. En colaboración con Jenni Hermoso y FutPro, TMJ está valorando las acciones más apropiadas como respuesta a los acontecimientos ocurridos en la celebración del campeonato del mundo". La propia agencia anuncia qué posturas adicionales se darán a conocer próximamente.

Comunicado de FIFPRO sobre la polémica Luis Rubiales

A su vez, el sindicato que representa a numerosos futbolistas profesionales a nivel mundial ha hecho un comunicado sobre el asunto.

"FIFPRO respalda plenamente el comunicado de AFE en la que pide que se tomen medidas inmediatas para abordar la conducta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y solicita que se investiguen sus acciones en virtud del código ético de la FIFA".

"Fue profundamente lamentable", aseguran. "Los acercamientos físicos no iniciados y no invitados hacia los jugadores y jugadoras no son apropiados ni aceptables".

Alexia Putellas y Jenni Hermoso se tatúan juntas

Las jugadoras Alexia Putellas y Jenni Hermoso, compañeras ambas de la selección española y que comparten una gran amistad, han publicado en sus historias de Instagram el tatuaje que se han hecho durante estos días en Ibiza. En las imágenes se ve la frase: "#NOHAYVERANOSINBESO".