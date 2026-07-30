Actor
Muere Manolo Solo, actor ganador de un Goya, a los 62 años
El intérprete, ganador del Goya por Tarde para la ira y nominado este año por Una quinta portuguesa, desarrolló una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión.
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El actor Manolo Solo ha fallecido este jueves a los 62 años, según ha informado la Academia de Cine. El intérprete deja una extensa carrera en el panorama audiovisual español, marcada por algunos de los títulos más reconocidos del cine nacional y por un sólido recorrido también sobre los escenarios y en televisión.
Nacido en Algeciras en 1964, Manolo Solo se consolidó como uno de los actores de reparto más valorados de su generación. En 2017 recibió el Premio Goya al mejor actor de reparto por su trabajo en Tarde para la ira y este mismo año había sido nominado al Goya al mejor actor protagonista por Una quinta portuguesa.
Una trayectoria ligada al cine español
A lo largo de su carrera participó en películas como El laberinto del fauno, Celda 211, Biutiful o La isla mínima, además de numerosos proyectos teatrales y televisivos que consolidaron su prestigio como intérprete.
Tras conocerse la noticia, el director Santiago Segura ha querido despedirse de él a través de la red social X con un mensaje de recuerdo: "Muy triste por el fallecimiento de Manuel Solo, un gran actor (además de un gran tipo)".
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