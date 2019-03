La familia de Griezmann se cansa: "Antoine tiene los dos pies en el Atlético"

No son pocos los rumores y 'noticias' que están saliendo en las últimas fechas sobre el futuro de Antoine Griezmann. Y más concretamente, sobre un futuro de Griezmann lejos del Atlético y cercano al Manchester United. Tras la última jornada, en la que desde Gran Bretaña se dijo incluso que el traspaso estaba muy cerca de cerrarse, la familia del 7 rojiblanco ha salido al paso, por medio de un portavoz, con unas declaraciones que recoge L'Equipe.

"No tenemos noticia alguna de ninguno de los grandes clubes europeos. No hay ningún acuerdo verbal y mucho menos nada firmado. Griezmann tiene los dos pies en el Atlético", comentan en el diario francés.

Las grandes temporadas de Griezmann no han pasado desapercibidas para nadie. El galo, desde que recaló en el Atlético, no ha dejado de crecer y no solo es el líder de los rojiblancos sino que también lo es ya de Francia. Su pasada campaña le llevó a ser Balón de Bronce, por detrás de Cristiano y Messi.