Escándalo en Alemania: la edad y el padre de Youssoufa Moukoko podrían ser mentira

Escándalo en el fútbol alemán tras conocerse que tanto la edad de Youssoufa Moukoko, jugador del Borussia Dortmund cedido en el OGC Niza, podría haber sido falsificada y que su padre no sería su progenitor. Todo se ha destapado tras desvelarse una declaración jurada de Joseph Moukoko, quien hasta ahora se creía era su padre, en la que admite no ser su padre y que el delantero camerunés-alemán no habría nacido el 20 de noviembre de 2004 sino el 19 de julio de 2000.

"En conocimiento de la punibilidad de una declaración jurada falsa, declaro bajo juramento: Youssoufa Moukoko no es hijo biológico mío ni de mi esposa Marie Moukoko. Tampoco nació el 20 de noviembre de 2004 en Yaundé, Camerún", afirmó Joseph Moukoko en la declaración jurada desvelada por el diario Bild.

El supuesto padre de Youssoufa Moukoko también ha admitido en un documental emitido a través de la cadena televisiva ProSieben que manipuló documentos oficiales para falsificar la edad del futbolista cedido en el Niza. En concreto, Joseph Moukoko reconoce que obtuvo un certificado de nacimiento falso en Camerún y gestionó un pasaporte para hacerle pasar por hijo suyo.

"Lo hicimos cuatro años más joven"

"Le conseguí un certificado de nacimiento falso en Yaundé. Dicho esto, fui a la embajada, le conseguí un pasaporte y luego lo llevé a Alemania como mi hijo. En realidad nació el 19 de julio de 2000. Lo hicimos cuatro años más joven. Ahora figura como nacido el 20 de noviembre de 2004", afirma Joseph Moukoko en el citado documental.

Si se confirman estas informaciones, Youssoufa Moukoko habría excedido la edad límite en varias competiciones, como en el campeonato liguero jugado con el Dortmund en 2018 o el Europeo sub-21 de 2021 disputado con Alemania. Además, Moukoko ostenta varios récords de precocidad: futbolista más joven en debutar y marcar en la UEFA Youth League o siendo el jugador más joven en debutar en la Champions el 8 de diciembre de 2020, cuando en teoría tenía 16 años y 18 días.

Además, Youssoufa Moukoko anotó su primer gol en la Bundseliga el 18 de diciembre de 2020, lo que le convierte en el futbolista más joven en marcar en dicha competición, con 16 años y 28 días, rompiendo el récord de Florian Wirtz.

Respuesta del Borussia Dortmund al escándalo Moukoko

El Borussia Dortmund ya ha reaccionado a la noticia y, a través de Sascha Fligge, director de comunicación del club, ha indicado lo siguiente:

"Los padres biológicos de Youssoufa Moukoko se determinan con base en documentos oficiales de identidad y certificados de nacimiento emitidos por una autoridad alemana. Estos documentos siguen siendo válidos hasta el día de hoy y constituyen la base para las autorizaciones de juego y licencias para clubes, tanto en el ámbito nacional como internacional, además, por supuesto, para selecciones como la sub-21 alemana".

El pasado 28 de agosto de 2024 el Borussia Dortmund cedió a Youssoufa Moukoko al Olympique Gymnaste Club de Nice de la Ligue 1.

