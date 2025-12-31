Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel prohíbe a 37 ONG trabajar en Gaza a partir del 1 de enero, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam

El Gobierno de Netanyahu les ha retirado la licencia al no haber superado un nuevo y controvertido registro o porque algunos de sus empleados “estuvieron involucrados en actividades terroristas”. Además, el Parlamento israelí ha decretado como ilegal a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos,

María Lafalla
Publicado:

A tan solo un día de que acabara el plazo que tenían las organizaciones humanitarias para completar un nuevo y controvertido registro, el Gobierno israelí ha anunciado que a partir de este jueves, 1 de enero, 37 ONG tendrán que dejar de operar en Gaza y Cisjordania. Entre ellas, Médicos Sin Fronteras, Oxfam o Acción Contra el Hambre, que llevan décadas trabajando en el terreno.

Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, este veto se debe a que un 15% de las organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados". Y añaden además, que en el caso de MSF "personas afiliadas" a la organización estaban vinculadas a grupos islamistas palestinos "como la Yihad Islámica y Hamás". Para el Ministerio de la Diáspora: "la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable".

Este nuevo registro de ONG internacionales se introdujo en marzo y recibió numerosas críticas, entre ellas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que denunció que la norma se basaba en "criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados".

MSF Gaza, más de 30 años en el terreno

Algunas de las razones más polémicas por las cuales Israel prohibirá estas operaciones en Palestina son que, de forma total o parcial, unas de las ONG o sus trabajadores "niegan la existencia de Israel como Estado judío o democrático" o que "apoyan la lucha armada de un Estado enemigo u organización terrorista contra el Estado de Israel".

MSF lleva desde 1988 operando en Gaza y fue en el 2000 cuando inició su primer proyecto. La organización ha subrayado que su posible retirada tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos. "Solo en 2025 realizamos casi 800.000 consultas ambulatorias y atendimos más de 100.000 casos de trauma", afirma Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF para Gaza.

Desde el inicio de la ofensiva, 14 trabajadores de esta organización han sido asesinados en la Franja.

Israel declara ilegal a la UNRWA

Además, la Knéset, el parlamento israelí, ha aprobado una reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

La UNRWA apoya a 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde 1948. Con esta ley, la organización pierde su inmunidad, decreta la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y corta sus suministros.

