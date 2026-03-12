Las cifras del terror: Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos desde el comienzo de la guerra en Irán, según UNICEF

Unicef denuncia la situación catastrófica que la guerra en Irán deja en millones de niños. Según la ONG, desde el pasado 28 de febrero, día en el que comenzó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán han muerto o han resultado heridos más de 1.100 niños. Esto incluye 200 menores, presuntamente muertos en Irán, 91 en el Líbano y 4 en Israel.

Unicef advierte además de que es probable que estas cifras aumenten a medida que la violencia se intensifica. Los ataques contra Irán y Líbano han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 800.000 personas. Y han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 14 millones de ciudadanos.

El director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder, avisó a comienzos de semana de que "la continua escalada de hostilidades en Líbano y el devastador impacto que está teniendo en los niños y niñas resultan profundamente preocupantes".

Por su parte, Save the Children ha tildado de "devastadora" la muerte de más de 80 niños por los ataques israelíes contra Líbano. "No se trata solo de cifras: se trata de vidas jóvenes truncadas y de niños cuyo futuro ha quedado marcado para siempre por la guerra. Los ataques aéreos y las órdenes de desplazamiento forzado están obligando a familias a huir en masa".

Acción contra el Hambre ha reclamado un aumento de la ayuda internacional para respaldar la respuesta humanitaria frente a la crisis en Oriente Próximo. "Las familias, ya agotadas por años de penurias, se ven obligadas a desplazarse una vez más, y miles de ellas se ven obligadas a dormir en coches y espacios públicos", dice la directora regional de la ONG en Siria y Líbano, Suzanne Takkenberg.

