Eric Abidal se despide por carta y deja un dardo contra la directiva: "He intentado realizar cambios importantes, pero no lo he conseguido"

Eric Abdial ha escrito una carta para explicar sus motivos para fundamentar su marcha del FC Barcelona. En la misma, el ya exsecretario técnico culé asegura que intentó realizar cambios, que él consideraba importantes, pero que no logró, pese a su insistencia.

Eric Abidal confirma que dimitió del cargo y que renuncia "al año de contrato que le quedaba" con el club azulgrana. En la carta, publicada en su cuenta de Instagram, explica que han sido "dos temporadas intensas" que ha dado por finalizadas "por decisión propia".

El francés, quien ha sido relevado en el cargo por Ramon Planes, su mano derecha, dijo que durante este tiempo ha intentado "realizar cambios" que creía "muy importantes para el primer equipo" y que, "a pesar del convencimiento y la insistencia", no lo ha conseguido.

Precisamente es por este motivo, el exdefensa azulgrana cree que "ha llegado el momento de poner el punto y final" a su relación con el Barça.

Por último, Abidal expone que "la situación del club es complicada", pero que nadie tenga "ninguna duda" de que desea "de todo corazón" que se pueda superar "y que los éxitos vuelvan temprano tal y como se merece este gran club".

Texto integro de la carta de Eric Abidal

Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de todos vosotros. Lo hago desde el agradecimiento más profundo por haber podido compartir dos etapas importantes de mi vida. Una como jugador y otro como responsable de la Secretaría Técnica del FC Barcelona.

Esta segunda despedida contempla 2 años en los que he intentado trabajar para hacer un Barça mejor. Dos temporadas intensas que he dado por finalizadas por decisión propia. A pesar de que la Junta Directiva me ratificó el lunes en mi cargo, el pasado martes presenté mi dimisión.

En los últimos dos años he intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo. A pesar de mi convencimiento y mi insistencia no lo he conseguido. Es por eso que creo que ha llegado el momento de poner punto y final a mi vinculación con el club.

Quiero dejar constancia de que he renunciado al año de contrato que aún tenía con el FCBarcelona.Hoy la situación del club es complicada, pero no tengan ninguna duda de que deseo de todo corazón que se pueda superar y que los éxitos vuelvan pronto como se merece a este gran club.

Gracias eternas a todos.

Visca el Barça y Visca Catalunya.

Eric Abidal