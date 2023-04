Entrevista completa a Joaquín tras el anuncio de su retirada: "Tomé la decisión hace un mes"

Joaquín Sánchez, leyenda del Real Betis, anunció por sorpresa su retirada del fútbol a los 41 años. El extremo no pudo evitar emocionarse en su adiós y así lo ha remorado con Vicente Vallés en Antena 3 Noticias: "Ha sido muy difícil, ya lo sabía. Venía de algunos días ya sabiendo lo que me esperaba y ha sido un día muy bonito, aunque era muy difícil no emocionarse. Sabía que el momento iba a ser complicado porque estaba rodeado de los míos, de mi gente. He sentido emociones encontradas y ha sido un día especial".

"Fue hace un mes cuando de alguna manera vi más clara la decisión"

El futbolista también ha desvelado cuándo tomó la decisión de colgar las botas tras casi 900 partidos como profesional: "Ha sido reciente. Es verdad que lo tenía en mente, pero ni muchos lo tenía planteado a principio de temporada. Fue hace un mes cuando de alguna manera lo vi más claro. El momento me ha llegado y he intentado vivirlo como yo quería. Es una decisión meditada con mi familia y con el presidente".

Tiene claro que seguirá ligado a la televisión: "La tele me llena de ilusión y de alegría, me motiva como cuando empecé a jugar al fútbol. Conoceros a muchos de vosotros es un privilegio. Si dios quiere voy a seguir ligado al fútbol y a mi club, pero con la idea de poder seguir disfrutando de este mundo de la tele que es maravilloso y que tantas oportunidades me ofrece. Pero primero voy a intentar dejar al club de mis amores lo mejor posible".

Joaquín ha terminado la entrevista con guiño para el periodista Vicente Vallés, con quien 'presentó' un informativo de Antena 3 Noticias en su programa 'Joaquín, el Novato': "Estoy encantado de haber hecho un programa como presentador contigo, en ese plató y con tantísimas cámaras. Fue una experiencia maravillosa y no voy a tardar mucho en aparecer por ahí, igual te doy una sorpresa".

'Showman' y estrella de la televisión

Lo cierto es que Joaquín ha sido un auténtico genio dentro del terreno de juego y también fuera del césped. Su faceta de showman le ha llevó a dar el salto a la televisión y ha estrenar dos programas en Antena 3: 'Joaquín, el Novato' y 'Joaquín, la penúltima y me voy', ambos estrenados también en Atresplayer, donde pueden verse todos los capítulos y contenidos de ambos.

También han sido destacadas sus apariciones en 'El Hormiguero', donde ha dejado divertidos momentos y muchas anécdotas. El propio Pablo Motos aseguraba que el jugador verdiblanco siempre viene al programa "a pecho descubierto".

Joaquín ha sabido explotar esa faceta de showman en Antena 3 con dos programas. En 'Joaquín, el Novato', el futbolista se acercaba a las profesiones de los famosos más reconocidos de España y se ponía en su lugar. Marc Márquez, Vicente Vallés, Antonio Resines, Rosario Flores, Pedro Duque o Los Morancos fueron algunos de sus invitados en el exitoso programa de Antena 3.

En 'Joaquín, la penúltima y me voy', el capitán del Betis daba a conocer su lado más íntimo repasando su vida personal y profesional a través de ocho capítulos, disponibles en la web de Atresplayer.