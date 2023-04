Joaquín se rompe en su despedida: "Joaquín se va, pero el Betis es eterno"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, se ha despedido hoy de una vida como jugador verdiblanco y de 23 años como profesional. A final de temporada colgará las botas y el del Puerto de Santa María no ha podido contener la emoción en su acto de despedida, arropado por sus compañeros, toda la directiva del Betis y toda la familia bética.

"Estoy convencido de que es lo mejor. Antes habría sido pronto y después tarde, aunque no habría querido que llegara jamás", ha reconocido entre lágrimas Joaquín.

"Echando la vista atrás, me doy cuenta de que no fue fácil. Pero Fernando Vázquez me llamó para incorporarme a la primera plantilla. Llamé a mi padre para decirle que ya era jugador del mejor equipo del mundo, el Real Betis Balompié", ha explicado Joaquín sobre esa primera llamada para incorporarle al primer equipo del Betis.

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha señalado que "Joaquín no se va a ir porque trasciende, es eterno, es Betis" y que se ha decidido que "siga en el consejo de administración porque quedan muchos retos" y adelantó que el homenaje al jugador será en un partido una vez que termine la Liga y que será "el broche de oro".