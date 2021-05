Joaquín cuenta en 'El Hormiguero 3.0' el chiste que 'le prohibió' contar su mujer: "Sin maldad ninguna"

El humor ha vuelto a invadir el plató de 'El hormiguero 3.0" con la visita de Joaquín. El capitán del Betis ha charlado con Pablo Motos y ha presentado su libro 'Vivir con arte', donde hace un repaso de su carrera deportiva.

Joaquín ha contado varias anécdotas, como la de su fichaje frustrado por el Real Madrid y su 'no' a la oferta del Chelsea de Mourinho: "Perdí una oportunidad de ganar más títulos... o alguno más, porque no tengo ninguno".

"¿Con la mano en el corazón? Porque a las tres de la tarde es de noche", ha bromeado Joaquín sobre su 'no' al Chelsea. El futbolista dice, entre risas, que si Mourinho se lee su libro "termina contando algunos chistes".

Unos chistes que no han faltado por parte del andaluz. Ha contado tres, pero ha habido uno que se ha hecho más de rogar: "Venía hablando con mi mujer y me ha dicho: Ese no le vayas a contar eh".

Al final Joaquín lo ha contado "por petición del público", no sin destacar que era "sin maldad ninguna y buscándole la gracia a las cosas".