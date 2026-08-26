LaLiga
Real Madrid - Real Sociedad, en directo LaLiga EA Sports: empate 1-1 al descanso en el Bernabéu
El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el regreso de Mourinho al Bernabéu, 13 años después, con el objetivo de sumar su segunda victoria en LaLiga.
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¡DESCANSO! Real Madrid 1-1 Real Sociedad
Min. 45. Dos minutos de descuento en el Bernabéu
Amarilla para Aramburu clarísima por frenar a Vinícius en carrera con el brazo.
Min. 44. ¡GOOOL DE SUCIC! ¡EMPATA LA REAL!
Real Madrid vs Real Sociedad: 1-1. Poco le duró la alegría a los de Mou; los de Matarazzo se encuentran el empate cuando mejor estaba el Madrid. Primer fallo de Konaté.
Min. 43. Real Madrid vs Real Sociedad: 1-0
Arrancada de Valverde y Mbappé saca de sitio a Jon Martín solo con el control. Gol del galo.
Min. 40. ¡GOOOL DE MBAPPÉ!
Real Madrid vs Real Sociedad: 1-0. Rompe por dentro Valverde y el francés, con espacios, controla y la pone en la escuadra.
Min. 38. Tirito flojo y centrado de Mbappé
Real Madrid vs Real Sociedad: 0-0. Fácil para Remiro, y eso que tuvo mucho tiempo para pensar el francés.
Min. 38. Real Madrid vs Real Sociedad: 0-0
Recuperación de Bellingham ante Kubo... pero Mateo Busquets vio falta. Tocó balón el inglés.
Min. 36. Algunos pitidos en la grada del Bernabéu
Este tramo del partido no está gustando ahora a la afición; la Real está haciendo daño con muy poco a los blancos.
Min. 35. ¡Casi marca un golazo Sergio Gómez!
Real Madrid vs Real Sociedad: 0-0. La colgó Oyarzabal y el voleón de Sergio, casi sin ángulo, se fue enroscando hacia la portería.
Min. 32. Amarilla para Yangel Herrera
Agarrón insistente sobre Bellingham para frenar la contra merengue.
Min. 31. Falta de Mbappé por un manotazo a Kubo...
El galo se iba en potencia pero Mateo Busquets para la jugada. Muy estricto el colegiado por un braceo normal.
Min. 29. Los de Matarazzo intentan respirar con pelota
Hacía un rato que la Real no gozaba de una posesión larga en el partido.
Min. 28. Buenos minutos del Real Madrid
Por el contexto del encuentro están brillando más Arda y Bernardo que Bellingham hasta ahora.
Min. 25. Real Madrid vs Real Sociedad: 0-0
Falta de Mbappé sobre Sucic para evitar la salida de los de Matarazzo. Mandan los merengues en su feudo pero no abren el marcador aún.
Min. 21. ¡Perdona Vinícius el primero!
Recuperación de Fede Valverde ante Sucic y Mbappé que deja al brasileño solo... pero no ajustó lo suficiente el brasileño ante Remiro, que le sacó el disparo.
Min. 20. Sufriendo mucho la Real y el Madrid gustándose
Arda y Bernardo está dinamizando muchísimo el juego de los blancos, aunque está faltando último pase y acierto de cara a puerta.
Min. 18. Bernardo lleva la manija en tres cuartos de campo
Embotellan los de Mourinho poco a poco a la Real en su propia área con una posesión larguísima.
Min. 14. Real Madrid vs Real Sociedad: 0-0
Pase con el exterior de Vinícius buscando a Bellingham al que no llega el inglés.
Min. 11. ¡Despeja Courtois el disparo de Oyarzabal!
El delantero español llegó forzado y el tiro le salió a los pies del meta belga. Primera llegada clara de la Real y Courtois evita el gol de Oyarzabal.
Min. 10. Amarilla para Carreras por una entrada a Kubo
Pone el listón muy alto Mateo Busquets porque toca primer el balón el lateral blanco.
Min. 10. Real Madrid vs Real Sociedad: 0-0
Quiere tocar el equipo de Matarazzo mientras que el de Mourinho intenta la presión alta.
Min. 7. ¡Mbappé no vio a Güler!
Real Madrid - Real Sociedad: 0-0. Se fue en velocidad el galo y, muy forzado, no dio al turco el pase de la muerte. Se le saca Remiro al palo corto a Mbappé.
Min. 4. Dispara arriba Vinícius desde la frontal
Min. 3. Turrientes derriba a Bellingham en la frontal
Se equivoca Mateo Busquets dando la ley de la ventaja para los blancos.
Min. 1. ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL BERNABÉU!
Real Madrid vs Real Sociedad: primer balón para los blancos. Mateo Busquets, el árbitro del partido. Valverde y Oyarzabal, los capitanes. ¡Comienza la temporada en el Bernabéu!
Homenaje a Marc Cucurella como campeón del mundo
El Santiago Bernabéu rinde pleitesía a su flamante fichaje tras proclamarse campeón del mundo ante Argentina el pasado 19 de julio en Nueva York. ¡Y Oyarzabal le acompaña con la copa en el centro del campo! Pasillo de honor para Marc Cucurella, que hoy parte como suplente ante la Real.
Repasamos las ALINEACIONES OFICIALES del Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Bernardo, Valverde, Guler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes; Ochieng, Kubo, Sucic y Oyarzabal.
José Mourinho asegura que confía en el arbitraje español
El entrenador del Real Madrid aseguró en la previa que confía "en el arbitraje español" y que no piensa que ningún árbitro salga al terreno de juego pensando "que es amigo de Negreria" o que este "le haya hecho un favor años atrás".
"Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si estás haciendo la pregunta para llegar a mi pasado y si yo ahora dudo… A ese nivel no dudo del arbitraje español. No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Aunque hay partidos en los que han tenido influencia en los resultados, como en el del Atlético de Madrid y el Sevilla de la primera jornada; puede pasar", explicó el técnico portugués.
Aramburu vuelve a encontrarse con Vinícius
Jon Aramburu tendrá uno de los duelos más exigentes de la noche frente a Vinícius. El brasileño ya fue decisivo ante el venezolano la pasada temporada, cuando provocó dos penaltis cometidos por el lateral y convirtió ambos para firmar un doblete y ser elegido MVP del encuentro.
El Bernabéu, una asignatura complicada para los donostiarras
La Real solo ha puntuado en dos de sus últimas siete visitas ligueras al estadio blanco y llega además con malos registros recientes lejos de Anoeta. Solo ganó uno de sus últimos ocho desplazamientos de la pasada temporada, aunque Matarazzo recupera a Gonçalo Guedes para la cita.
La Real llega al Bernabéu todavía sin puntuar
El conjunto de Pellegrino Matarazzo cayó por 1-0 ante el Betis en su estreno pese a dejar buenas sensaciones. Los donostiarras son, junto al Athletic Club, uno de los dos equipos que todavía no han sumado y afrontan el Bernabéu con la necesidad de inaugurar cuanto antes su casillero.
Mikel Oyarzabal regresa a la titularidad con la Real Sociedad
El estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, da la titularidad a su capitán Mikel Oyarzabal, tras ser suplente el pasado viernes, al incorporarse a la pretemporada más tarde tras ganar la final del Mundial.
Ya tenemos también la ALINEACIÓN OFICIAL de la Real Sociedad hoy ante el Real Madrid
Y también tenemos el 11 de la Real Sociedad. Matarazzo sale con Remiro; Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes; Ochieng, Kubo, Sucic y Oyarzabal.
El Madrid no quiere perder terreno desde el comienzo
Los blancos buscan enlazar dos victorias en las dos primeras jornadas, algo que han conseguido en cuatro de las últimas cinco temporadas. El arranque cobra todavía más importancia después del contundente 0-5 del Barça ante el Elche y del empate del Atlético frente al Villarreal (2-2).
Los nuevos fichajes ya empiezan a dejar su huella
Hasta seis incorporaciones han llegado al Real Madrid este verano y varias ya fueron protagonistas en el debut. Carlos Espí decidió el partido ante el Espanyol con un gol en el descuento, mientras Konaté, Dumfries y Bernardo Silva fueron titulares. Cucurella y Yan Diomande también tuvieron sus primeros minutos saliendo desde el banquillo.
José Mourinho repite su 11 del debut ante el Espanyol
Repite Jose Mourinho la alineación del debut ante el Espanyol. Dumfies y Carreras en los laterales, Bernardo-Valverde en el doble pivote y Güler y Bellingham juntos. Arriba, Vini y Mbappé.
Ya tenemos la ALINEACIÓN OFICIAL del Real Madrid hoy ante la Real Sociedad
¡Primer 11 de Mourinho en el Santiago Bernabéu en su vuelta 13 años después! Sale hoy el Real Madrid con Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Bernardo, Valverde, Guler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
El presidente Florentino Pérez ha recibido a toda la plantilla a su llegada al feudo blanco, abrazo al técnico portugués incluido. También mantudo el mandatario una cordial charla con Vinícius.
Un estreno con victoria, pero más sufrimiento del esperado
Los blancos comenzaron LaLiga con un trabajado 1-2 ante el Espanyol en el RCDE Stadium. El resultado permitió arrancar con tres puntos, aunque el equipo pasó más apuros de los previstos. Las sensaciones de la pretemporada, con mayor ritmo ofensivo e intensidad defensiva, todavía deben trasladarse con continuidad a la competición.
Comienza el segundo proyecto de Mourinho en casa
El Bernabéu conocerá de primera mano el nuevo Real Madrid de Mourinho, que inicia su segunda etapa al frente del equipo con el reto de volver a conectar con una afición castigada por dos temporadas sin grandes títulos. El duelo ante la Real será la primera oportunidad para comprobar cómo recibe el madridismo al nuevo proyecto.
Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea amenazan al Madrid
Oyarzabal apunta a compartir ataque con Take Kubo y Ander Barrenetxea, recuperado de la contusión sufrida ante el Betis. La Real tendrá argumentos para amenazar arriba, aunque sus opciones pasan también por mantener la solidez defensiva ante un Madrid que quiere explotar su velocidad por las bandas.
Enseguida conoceremos el primer 11 de Mou en el Bernabéu
Sale el Real Madrid de su casa en Valdebebas, se sube al autobús... y pronto llegará al estadio Santiago Bernabéu y conoceremos el once blanco.
Oyarzabal regresa a un estadio que se le da especialmente bien
Por su parte, Mikel Oyarzabal podría volver al once después de disputar la última media hora ante el Betis y generar dos claras ocasiones para sus compañeros. El capitán realista guarda además buenos recuerdos del Bernabéu: ha marcado tres goles en sus dos últimas visitas, dos en las semifinales de Copa de 2025 y otro en la pasada Liga.
Mourinho quiere recuperar la verticalidad de su primer Madrid
La posible presencia de Vinícius y Diomande permitiría al técnico portugués jugar con dos extremos puros y recuperar una de las señas de identidad de su primera etapa: atacar con velocidad y pocos toques. En la medular se esperan menos novedades, con Valverde y Bernardo Silva asentándose mientras Tchouaméni continúa de baja.
Cucurella y Diomande llaman a la puerta del 11 blanco
Mourinho podría introducir hasta cinco fichajes en su primera alineación en el Bernabéu. Cucurella, que recibirá junto a Oyarzabal un homenaje como campeón del mundo, tiene opciones de ocupar el lateral izquierdo en lugar de Álvaro Carreras. Diomande también podría entrar por Arda Güler para aportar mayor profundidad y velocidad por la derecha.
Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después
El Real Madrid recibe hoy miércoles a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports. Será el estreno de los blancos ante su afición y, sobre todo, el regreso de José Mourinho al banquillo local más de 13 años después. El objetivo madridista es sumar su segunda victoria del curso ante una Real que todavía busca sus primeros puntos.
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