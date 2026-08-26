Real Madrid - Real Sociedad, en directo LaLiga EA Sports: empate 1-1 al descanso en el Bernabéu

El entrenador del Real Madrid aseguró en la previa que confía "en el arbitraje español" y que no piensa que ningún árbitro salga al terreno de juego pensando "que es amigo de Negreria" o que este "le haya hecho un favor años atrás".

"Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si estás haciendo la pregunta para llegar a mi pasado y si yo ahora dudo… A ese nivel no dudo del arbitraje español. No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Aunque hay partidos en los que han tenido influencia en los resultados, como en el del Atlético de Madrid y el Sevilla de la primera jornada; puede pasar", explicó el técnico portugués.