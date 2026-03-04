Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Irán intensifica su ofensiva contra embajadas de EEUU e Israel avanza en el Líbano en el quinto día de guerra

Se cumple el quinto día de bombardeos. Israel avanza en el Líbano y ha vuelto a bombardear Teherán. Asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jameneí, que según algunas fuentes será su propio hijo.

Quinto día de guerra

Quinto día de guerra en Oriente Próximo | Antena 3 Noticias

Carla Moya
Publicado:

Irán ha intensificado sus ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses. El último ha sido un ataque con drones al consulado de Estados Unidos en Dúbai. Se ha escuchado una fuerte explosión y después, varios testigos han grabado, como una enorme columna de humo ascendía en el cielo y era visible a kilómetros de distancia.

El consulado había sido evacuado previamente. Marco Rubio se ha referido a este ataque: "Un dron ha impactado en el aparcamiento cercano al edificio principal y ha provocado un incendio. También se han visto misiles iraníes que se dirigían al consulado de EE.UU. en Iraq, pero han sido interceptados. Lo mismo en el cielo de Qatar. El régimen de los ayatolás redoblan sus ataques contra objetivos estadounidenses.

Por otro lado, tanto Israel como Estados Unidos han estado bombardeando, de manera incesante, durante la noche Teherán, de momento no hay balance de muertos. Además, también han atacado un edificio en el que se iban a reunir los 88 clérigos para designar al sucesor del líder supremo, Jameneí. Algunos medios apuntan a que el elegido para dirigir la República Islámica podría ser su hijo, Mojtaba Jameneí.

Israel también está realizando incursiones terrestres en Beirut, Líbano. Según las autoridades hebreas para garantizar la seguridad de la frontera. Durante la noche ha habido también ataques aéreos contra posiciones de Hezbolá.

En las últimas horas el almirante estadounidenses, Brad Cooper, ha informado con más detalle de la operación 'Furia épica'. Según Cooper ya no hay ni un solo buque iraní navegando por el Golfo Pérsico, ni en el estrecho de Ormuz ni tampoco en el Golfo de Omán. También han golpeado a su mejor submarino. Además desde que comenzó la operación han atacado casi 2.000 objetivos y aseguran que las defensas aéreas iraníes están gravemente dañadas.

Estados Unidos ha hecho recuento de la operación furia épica: sostiene que ha destruido 17 barcos iraníes incluido su submarino más operativo.

La tensión en Oriente Próximo ha afectado directamente a España. La negativa del Gobierno español a que Estados Unidos utilice sus bases en Morón y Rota ha provocado las amenazas de Donald Trump. El presidente de EE.UU. ha dicho que está dispuesto a cortar toda relación comercial con España o a aplicar embargos. En un comunicado España le ha recordado que los acuerdos comerciales se pactan con la Unión Europea. Esta mañana a partir de las 9, Sánchez comparecerá para dar explicaciones de la situación.

