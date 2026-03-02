Irán ataca la refinería de Aramco, socio de FIFA y patrocinador del Mundial y del equipo Aston Martin

La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, ha recibido este lunes el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que ha generado "un pequeño fuego" en las instalaciones.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Defensa saudí Turki al Maliki en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en la que señaló que no hay personal civil herido por este incidente, pese a que los restos de la intercepción cayeron cerca de infraestructura civil.

Varios medios de toda la región informan que debido al incendio, la refinería ha parado su actividad por motivos de seguridad. De momento Aramco no ha emitido ningún mensaje oficial sobre esta medida. Imágenes difundidas por redes sociales muestran humo brotando de la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma.

Patrocinios deportivos

Esto también tiene su influencia en el mundo del deporte ya que Aramco es el patrocinador principal y socio estratégico del equipo de Fórmula 1 Aston Martin, equipo del piloto asturiano y bicampeón del mundo Fernando Alonso.

Aramco es el socio titular, proveedor de combustibles, lubricantes y tecnologías, y colabora en innovación y sostenibilidad con la escudería.

La firma estatal de Arabia Saudí patrocina el Mundial de fútbol y es uno de los socios principales de la FIFA. Además, también tiene presencia en el rally Dakar, golf femenino, cricket y otros eventos deportivos.

No hay indicios de que el incidente en la refinería haya afectado directamente al equipo de Fórmula 1, que precisamente este fin de semana comienza el Mundial con la disputa del Gran Premio de Australia.

En relación a esta carrera, los organizadores de la misma esperan que la escalada del conflicto en Oriente Medio no tenga "ningún impacto" en la celebración de la carrera.

Una de las mayores refinerías

Ubicada en la costa del golfo Pérsico frente a territorio iraní, Ras Tanura es una de las mayores refinerías de crudo del mundo y una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta.

El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8%, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

Los analistas explican que ante las tensiones en Oriente Medio, el foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20% el tráfico de crudo mundial, ante el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro.

Subidas del petróleo

El Departamento de Transporte de EE.UU. emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, más del 8,42%, hasta los 71,62 dólares.

