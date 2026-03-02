Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar: "Tensa calma que algunas veces se ve rota por los misiles"

Antena 3 Deportes ha charlado con Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, sobre el conflicto que afecta a todo el Golfo Pérsico tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar

Antena 3 Deportes charla con Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, sobre el conflicto en el Golfo Pérsico | Vanessa Blasco

El mundo del deporte y el fútbol sigue en vilo la última hora del conflicto en Irán y la escalada de tensión en el Golfo Pérsico, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen iraní. La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) informó este domingo en un comunicado oficial sobre el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo aviso.

Julen Lopetegui, exseleccionador de España y exentrenador del Real Madrid, es el actual entrenador de Qatar y ha hablado con Antena 3 Deportes sobre la situación que se está viviendo en los últimos tres días.

"Tensa calma que algunas veces se ve rota por los misiles que pueden llegar de las zonas militares", admite Julen Lopetegui a Antena 3 Deportes.

Pese a que la liga de qatarí está suspendida, los clubes trabajan ante la perspectiva de que su pueda reanudar la competición el próximo fin de semana.

"Hoy se han reanudado los entrenamientos porque se prevé que los partidos del fin de semana sigan adelante", nos explica Julen Esnaola, entrenador de porteros del Al-Sailiya.

Munir El Haddadi, ejugador del Barcelona y actualmente en las filas del Esteghlal de la Iran Pro League, también se ha visto afectado por el conflicto en Irán, tuvo que viajar 16 horas en coche hasta la frontera con Turquía para coger un avión.

"16 horas en coche. Impacta ver algo así sobre el cielo, cuando estás en esa situación no sabes si te puede caer cerca", recuerda el futbolista de 30 años.

¿Se jugará la Finalissima entre España y Argentina?

Una de las grandes incógnitas, a estas horas, es si se podrá jugar la Finalissima prevista para el 27 de marzo en Doha, en el estadio de Lusail, entre España y Argentina. La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA), en el comunicado oficial del aplazamiento de todos los torneos y competiciones, no mencionó expresamente al encuentro entre la actual campeona de Europa y de Ámerica.

La CONMEBOL y la FIFA no se han manifestado hasta el momento de manera oficial sobre lo que puede ocurrir con el partido, o su posible cambio de escenario, ni tampoco las federaciones española y argentina.

Los ataques israelíes y estadounidenses dejan hasta ahora al menos 555 muertos en Irán, según la Media Luna Roja, mientras que la ofensiva de represalia emprendida por Teherán deja daños en países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Además, Israel bombardeó este lunes Líbano en respuesta a un ataque de Hizbulá al norte de Israel. Los vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái, Doha y Riad están anulados o presentan incidencias.

