El director deportivo del Sporting: "Abelardo tiene más razón que un santo en quejarse"

El director deportivo del Sporting, Nico Rodríguez, aseguró que "Abelardo tiene más razón que un santo en quejarse" por la actuación arbitral de Esteban Fernández en el partido del jueves frente al Granada (1-0).

"Que me sancionen con cincuenta partidos, ha sido un escándalo, una vergüenza, están todos los chicos llorando en el vestuario. Me siento robado; y ahora que me sancionen con cincuenta partidos si quieren", dijo a la conclusión del encuentro Abelardo, que ha sido sancionado con dos partidos de suspensión.

Nico Rodríguez, por su parte, evitó pronunciar la palabra "robo" al decir que es algo que no le gusta, pero subrayó que sí les había perjudicado claramente.

"Ya mostramos nuestra indignación nada más acabar el partido y tenemos la conciencia muy tranquila, estamos haciendo las cosas bien y no nos están respetando", manifestó Nico Rodríguez en una breve intervención a su salida de la Escuela de Fútbol de Mareo.

El director deportivo mostró su apoyo "tanto al entrenador como a los jugadores porque pasará mucho tiempo hasta que alguien pueda conseguir lo que ha hecho este grupo".

Rodríguez reconoció que "el vestuario está tocado por lo que se vivió en Granada" y destacó que "cuando entras al vestuario después del partido y ves la indignación que hay te das cuenta de la implicación de todos los jugadores".

"Desde el minuto uno vimos que estaba pasando algo raro, más que robados nos sentimos muy dañados; somos el Sporting y merecemos un respeto", insistió Nico Rodríguez.

Sobre la dura intervención de Abelardo ante los medios de comunicación tras el partido, Nico Rodríguez señaló que "tiene más razón que un santo a la hora de quejarse; para Abelardo esto es más que una profesión y lo demuestra cada día y por eso dio su opinión delante de todo el mundo".