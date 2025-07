El padre de Lamine Yamal responde a las críticas por la fiesta de su hijo: "Se van a morir de envidia"

Tras la polémica por la fiesta del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, su padre, Mounir Nasraoui, ha roto su silencio con unas declaraciones tajantes a Europa Press en defensa de su hijo. El joven futbolista del Barcelona festejó el pasado sábado su mayoría de edad en una exclusiva finca de Barcelona, en un evento que ha estado en el centro de la polémica por la contratación de animadores con enanismo y la presencia de chicas de imagen.

Desde entonces Lamine ha sido señalado públicamente, lo que ha llevado a su padre a alzar la voz: "Yo no escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo bien sus cosas, ya está. Envidia no. Es que las personas en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás y entonces se van a morir de envidia. Ese es su problema", declaró Nasraoui.

"Tiene derecho a disfrutar de la vida"

El progenitor del futbolista quiso recordar que su hijo es "un chico joven" que "también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida". Y añadió: "Que lo entendemos todos, es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tiene su edad, tiene sus amigos, tiene a sus padres bien cuidados, gracias a Dios por todo".

Además, Mounir pidió valorar a los deportistas nacionales: "Y lo que deberíamos estar orgullosos todos por tener a un jugador nacional aquí en España. Porque yo me acuerdo, número 10 aquí en España, en equipos grandes, yo no he visto. Y deberíamos estar orgullosos de tener un número 10 nacional que representa al 10 de su equipo y a lo grande de su Selección. Eso es lo que tenemos que hacer, aplaudirle fuera y dentro del campo. No destrozarle la mente".

"La política ni me va ni me viene"

Cuestionado sobre las declaraciones de la ministra de Igualdad, Nasraoui evitó entrar en el debate político: "La política ni me va ni me viene y no me meto, disculpa". Sin embargo, sí quiso destacar que su hijo "está intentando ser alguien para todos, no para él solo. Porque si fuese como otras personas, yo he visto muchos casos, y mi hijo no es ese caso".

Sobre el supuesto cambio de vida a raíz de la fama y el éxito de su hijo, Mounir también fue claro: "Yo soy feliz desde que nació mi hijo hasta ahora. Mi vida a lo mejor habrá cambiado en otras cosas, pero feliz he sido feliz toda mi vida y he apoyado a mi hijo toda mi vida. O sea, de que ser feliz ahora porque vivo en otro lugar...".

"¿Qué propiedades? ¿Dónde están las propiedades?"

En relación a las informaciones sobre la compra de inmuebles de lujo, respondió con ironía: "¿Qué propiedades? ¿Dónde están las propiedades? La gente habla sin saber, ni me va ni me viene. Es el problema de ellos, que sigan hablando".

Mounir cerró su intervención con un mensaje de unidad: "Les doy las gracias por hablar. Les doy las gracias y solo pido un poco de respeto hacia todo el mundo. Aquí yo no estoy defendiendo solo a mi hijo, estoy defendiendo a los catalanes, a los gallegos, a los vascos, a los asturianos, a extremeños, a andaluces. Todos somos iguales, todos. Tenemos que estar orgullosos porque hay un chaval que está representando a España internacionalmente. Internacionalmente. Yo he visto el fútbol desde que soy pequeño y yo no he visto a un jugador nacional como la Lamine Yamal. Lo que deberíamos hacer todas, todos, hacer así, gracias a Lamine Yamal, para bien o para que Dios te bendiga, hijo".

"Quienes hablan mal que se miren su espalda"

"Deberíamos estar todos orgullosos y las personas que hablan mal de mi hijo que se miren su espalda bien mirada y ya está. Porque Lamine es lo más grande que tengo yo y creo que también es lo más grande que hemos tenido en el deporte del fútbol", concluyó.

"Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías que vayan y denuncien"

"Yo no digo que sea mejor que nadie", dijo Mounir, "pero deportivamente y como ser humano, está demostrando y está haciendo ver a muchos niños que es un ejemplo para ellos".

"Y nada más, no estamos diciendo nada malo, ni mi hijo ha hecho nada malo. Si no sería yo el primero como padre a decirle, cogerle de las orejas y decirle a Lamine 'esto no se hace hijo', pero mi hijo no ha hecho nada. No ha hecho nada", zanjó.

"Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías que vayan y denuncien. Pero como no ha hecho nada, no pasa nada. Que Dios le bendiga a todo el mundo y seamos fieles unos a otros. Gracias, caballeros", cerró su mensaje.

